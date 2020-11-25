МВД передали 90 камер для видеофиксации нарушений ПДД с расширенной функциональностью (до конца года добавят еще 130 камер)

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Госагентство инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект) передало Министерству внутренних дел 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД, сообщил глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков. До конца 2020 года агентство планирует передать МВД еще 130 таких камер.

Такие камеры смогут фиксировать не только превышение разрешенной скорости, но и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии разметки и полосы движения общественного транспорта. Впоследствии список фиксируемых нарушений будет расширяться.

«В 2021 году наша цель – сконфигурировать систему (автофиксации нарушений ПДД) так, чтобы можно было фиксировать и среднюю скорость на отрезке дороги, но только на тех отрезках, которые аварийно опасны», – добавил Кирилл Хомяков.

Глава Укринфрапроекта добавил, что вскоре организация передаст МВД четыре «фантомных патрульных автомобиля», которые способны фиксировать нарушения скорости в движении. Также МВД получит 72 радара TruCam, 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций, которые будут проверять состояние автомобилей и дорог.

Отметим, что в данный момент на дорогах Украины установлены 160 камер автофиксации нарушений ПДД. На прошлой неделе система научилась штрафовать «евробляхи» и иностранцев.

Источник: Liga.net