МВД: За пять месяцев работы системы автофиксации нарушений ПДД количество штрафов за превышение скорости снизилось на 30%
Количество выписанных штрафов о превышении скорости снизилось почти на 30% за время работы системы автофиксации нарушений ПДД, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает», — заявил Арсен Аваков.
Глава МВД отметил, что до конца года будет подготовлено к установке еще 220 камер, а в течение следующего 2021 года — еще 300 камер.
Напомним, что 24 ноября 2020 года вступили в силу изменения в ПДД, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов (светоотражающие элементы для пешеходов, полоса ОТ для велосипедистов и ремни безопасности для всех и всегда). С 19 ноября 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранной регистрации.
Напомним, система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработала в Украине 1 июня 2020 года.
Источник: МВД Украины