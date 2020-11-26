МВД: За пять месяцев работы системы автофиксации нарушений ПДД количество штрафов за превышение скорости снизилось на 30%

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Количество выписанных штрафов о превышении скорости снизилось почти на 30% за время работы системы автофиксации нарушений ПДД, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает», — заявил Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что до конца года будет подготовлено к установке еще 220 камер, а в течение следующего 2021 года — еще 300 камер.

Напомним, что 24 ноября 2020 года вступили в силу изменения в ПДД, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов (светоотражающие элементы для пешеходов, полоса ОТ для велосипедистов и ремни безопасности для всех и всегда). С 19 ноября 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранной регистрации.

Напомним, система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработала в Украине 1 июня 2020 года.

Источник: МВД Украины