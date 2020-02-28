В минувшем квартале AMD нарастила поставки GPU на 22,6% (NVIDIA и Intel показали спад) и заняла 27% рынка дискретной графики





Аналитики Jon Peddie Research (JPR) опубликовали свежую оценку мирового рынка графических ядер (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам четвертого квартала 2019 года.

Прежде всего напомним, что по итогам второго квартала 2019 года AMD впервые за пять лет обогнала NVIDIA по поставкам всех GPU. В четвертом квартале AMD удалось еще сильнее нарастить долю — до 19%. Год назад компания занимала 13%, а в третьем квартале 2019 года — 16%. Благодаря успеху графических адаптеров Navi среднего уровня и снижению цен на старые модели «красным» удалось нарастить поставки на 22,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Можно думать, что с выпуском гибридных процессоров AMD Ryzen 4000, анонсированных еще в начале января, AMD сможет еще больше упрочить свое положение.

В то же время и Intel, и NVIDIA зафиксировали спад продаж. У лидера рынка GPU поставки просели на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в результате чего доля сократилась с 65% до 63%. У NVIDIA поставки упали на 1,9% в квартальном выражении, в результате чего доля компании сократилась до 18%.

Всего за отчетный период в мире было отгружено 93 млн единиц GPU. Это на 1 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 3,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Если же отдельно выделить поставки видеокарт в виде самостоятельных плат (AIB, add-in-board), то в квартальном выражении они выросли на 12,17%. Лидером по-прежнему остается NVIDIA с долей рынка 73%, но AMD понемногу сокращает разрыв — в третьем квартале 2019-го ее доля составляла 24%.

Среди других наиболее важных моментов составители отчета выделяют следующие: рынок ПК вырос в квартальном выражении на 1,99%, а в годовом — на 3,54%, при этом дискретные GPU были в 31,9% всех ПК, отгруженных в течение квартала, что на 0,19% ниже результата предыдущего кваратала.

По прогнозу JPR, в текущем квартале поставки графических ядер сократятся на 9% из-за сезонного падения спроса и перебоях в поставках из-за вспышки коронавируса в Китае.

Источник: JPR