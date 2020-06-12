В прошлом квартале AMD заняла 30,8% рынка дискретных видеокарт
Вслед за общей оценкой мирового рынка графических ядер по итогам первого квартала этого года аналитики Jon Peddie Research (JPR), как и обещали, выпустили отдельный отчет, посвященный сегменту дискретных видеокарт (add-in boards).
Во втором квартале AIB-партнеры NVIDIA и AMD отгрузили на мировой рынок 9,5 миллиона видеокарт общей стоимостью $2,7 млрд. В годовом выражении это соответствует росту на 7%, а вот в квартальном — спаду на 19,5%.
Если говорить о расстановке сил, то неоспоримым лидером рынка остается NVIDIA, чьи GPU использовались в 69,2% всех видеокарт, отгруженных в минувшем квартале.
|Компания-поставщик и доля рынка
|IV кв. 2018
|I кв. 2019
|II кв. 2019
|III кв. 2019
|IV кв. 2019
|I кв. 2020
|AMD
|18,8%
|22,7%
|32,1%
|27,1%
|31,1%
|30,8%
|NVIDIA
|81,2%
|77,3%
|67,9%
|72,9%
|68,9%
|69,2%
Между тем, команда Лизы Су, являющейся самым высокооплачиваемым руководителем из индекса S&P 500, за эти три месяца нарастила поставки ядер для дискретных адаптеров довольно существенно — с 22,7% до 30,8%. Этому поспособствовал успех 7-нм GPU Navi, в особенности среднебюджетной Radeon RX 5600 XT.
Аналитики JPR также упоминают парочку очень интересных статистических фактов о рынке дискретных графических адаптеров. Самым лучшим годом был 1999-й, когда было реализовано 114 млн видеокарт. Всего же с 1981 года на рынок было отгружено 1,311 млрд дискретных графических ускорителей.По прогнозу аналитиков JPR, итогам этого года рынок видеокарт покажет небольшой рост, превзойдя прошлогодний результат в 17,3 млрд долларов.
Источник: JPR