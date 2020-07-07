В сеть утекли новые скриншоты игры Watch Dogs Legion

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Накануне проведения мероприятия Ubisoft UbiForward 2020 (его проведение запланировано на ближайший уикэнд) в сети удалось обнаружить несколько новых скриншотов из игры Watch Dogs Legion.

И глядя на эти скриншоты можно сделать вывод, что на текущий момент игра выглядит далеко не лучшим образом. Хотя нет однозначных сведений о том, относятся ли эти скриншоты к последним сборкам игры или более ранним версиям. Более подробно изучить доступные изображения можно в следующей галерее.

События игры Watch Dogs Legion будут происходить в Лондоне будущего, который заметно изменился после Брексита. Игрок получит возможность «вселяться» в разных персонажей, получая таким образом в свое распоряжение различные наборы навыков. Разработчики отметили, что у каждого персонажа есть своя предыстория, которая будет постепенно раскрываться на протяжении прохождения игры. Игрок сможет вербовать подходящих ему персонажей в хакерскую группировку DedSec, которая противостоит преступникам, коррумпированной частной армии и правительству, которое злоупотребляет возможностями наблюдения за своими гражданами.

Напомним, первоначально выход игры Watch Dogs Legion был запланирован на 6 марта 2020 года. Но после провала Ghost Recon Breakpoint компания Ubisoft отложила выход почти всех анонсированных проектов. Теперь релиз игры ожидается ближе к концу года. Она будет доступна на платформах ПК, Stadia, PS4/PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Это не первая утечка о продуктах Ubisoft в последние дни. В минувший уикэнд на YouTube было опубликовано геймплейное видео из игры Assassin’s Creed Valhalla.

Источник: wccftech