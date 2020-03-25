Хроники пандемии: YouTube ухудшит качество видео по умолчанию по всему миру, а Sony ограничит скорость скачивания видеоигрового контента в европейском сегменте сервиса PlayStation Network





Различные технологические компании, предоставляющие свои сервисы через интернет, продолжают предпринимать те или иные меры, чтобы снизить нагрузку на интернет-сети, которые вследствие массовой самоизоляции людей из-за пандемии Covid-19 и увеличения их онлайн-активности начали испытывать перегрузки.

Так, YouTube с сегодняшнего дня распространяет 30-дневное ограничение на качество проигрывания видео по умолчанию, изначально затрагивавшее лишь страны ЕС, на весь мир. Таким образом, все YouTube-ролики во всех странах отныне будут проигрываться по умолчанию в SD-качестве. При этом у пользователей по-прежнему остается возможность при желании вручную выбрать более высокое качество проигрывания.

Компания Sony, в свою очередь, решила снизить максимальную скорость скачивания видеоигрового контента в сервисе PlayStation Network в европейском регионе. Отмечается, что ограничение не будет иметь какого-либо влияния на игровой процесс, только на максимальную скорость загрузки контента. Таким образом компания надеется внести свою лепту в обеспечение стабильности работы интернета в Европе, подчеркивают в Sony.

Источник: IGN