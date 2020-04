Sony отложила майские релизы игр The Last of Us Part 2 и Iron Man VR на неопределенный срок из-за коронавируса

Компания Sony Interactive Entertainment официально заявила о переносе релиза игр The Last of Us Part 2 and Marvel’s Iron Man VR для консоли PlayStation 4 из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее заявление появилось в twitter-аккаунте компании.

Игра The Last of Us Part 2 должна была выйти 29 мая (до этого ее выход уже переносили с февраля), а Marvel’s Iron Man VR — 15 мая текущего года. Представители компании отметили, что задержка связана с логистическими проблемами, которые не позволят провести запуск релизов с тем размахом, который заслуживают данные игры.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Новая дата релиза для обеих игр не озвучивается по понятной причине — точно предсказать ситуацию на несколько месяцев вперед не представляется возможным, а значит слишком ранняя новая дата чревата очередным переносом.

Разработчики The Last of Us Part 2 из Naughty Dog отметили, что в данный момент практически завершили разработку и занимаются отлавливанием финальных багов, а также выразили надежду, что задержка выхода не окажется слишком длительной.





Напомним, что канал HBO совместно с геймстудией Naughty Dog собирается снять сериал по игровой франшизе The Last of Us, к созданию проекта привлекли одного из авторов игры Нила Дракманна и шоураннера сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина. Производство сериала собирались запустить после релиза второй части игры, так что и этот проект автоматически откладывается до лучших времен.

Источник: Polygon