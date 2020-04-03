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Sony отложила майские релизы игр The Last of Us Part 2 и Iron Man VR на неопределенный срок из-за коронавируса

Sony отложила майские релизы игр The Last of Us Part 2 и Iron Man VR на неопределенный срок из-за коронавируса

Sony отложила майские релизы игр The Last of Us Part 2 и Iron Man VR на неопределенный срок из-за коронавируса


Компания Sony Interactive Entertainment официально заявила о переносе релиза игр The Last of Us Part 2 and Marvel’s Iron Man VR для консоли PlayStation 4 из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее заявление появилось в twitter-аккаунте компании.

Игра The Last of Us Part 2 должна была выйти 29 мая (до этого ее выход уже переносили с февраля), а Marvel’s Iron Man VR — 15 мая текущего года. Представители компании отметили, что задержка связана с логистическими проблемами, которые не позволят провести запуск релизов с тем размахом, который заслуживают данные игры.

Новая дата релиза для обеих игр не озвучивается по понятной причине — точно предсказать ситуацию на несколько месяцев вперед не представляется возможным, а значит слишком ранняя новая дата чревата очередным переносом.

Разработчики The Last of Us Part 2 из Naughty Dog отметили, что в данный момент практически завершили разработку и занимаются отлавливанием финальных багов, а также выразили надежду, что задержка выхода не окажется слишком длительной.


Напомним, что канал HBO совместно с геймстудией Naughty Dog собирается снять сериал по игровой франшизе The Last of Us, к созданию проекта привлекли одного из авторов игры Нила Дракманна и шоураннера сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина. Производство сериала собирались запустить после релиза второй части игры, так что и этот проект автоматически откладывается до лучших времен.

Источник: Polygon

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