Сериал "Рыцарь семи королевств" будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году

Катерина Даньшина

С сериалом «Рыцарь семи королевств» можно забыть о долгом ожидании новых сезонов, поскольку они, вероятно, будут выходить каждый год после старта первого в начале 2026 года.

Согласно Redanian Intelligence, первый сезон сейчас находится на стадии постпродакшена, тогда как съемки второго начнут в первом квартале следующего года, когда и дебютирует сериал на телевидении. Хорошие новости заключаются в том, что за третий возьмутся сразу, а значит следует рассчитывать на релиз по сезону в год — в 2026, 2027 и 2028-м.

Графики не окончательные, но издание отмечает, что это именно то, что HBO «планирует на данный момент». Такие скоростные съемки связаны с тем, что актеру, который играет Эгга, исполнится 11 лет на момент релиза второго сезона и он вступит в тот возраст, когда дети могут неожиданно значительно вырасти (как пример здесь «Очень странные дела», где события всех сезонов охватывают всего 4 года). Похожую стратегию, весьма ожидаемо выбрали и для сериала «Гарри Поттер».

Что известно о сериале «Рыцарь семи королевств»?

«Рыцарь семи королевств» возвращает нас в Вестерос, где развернется еще одна история, полная рыцарей, битв и Таргариенов. Сериал дебютирует в один год с третьим сезоном «Дома дракона», а это значит, что на наших экранах появится больше творений Джорджа Р. Р. Мартина, чем когда-либо.

Сериал адаптирует одноименную серию новелл Мартина, действие которых разворачивается за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после событий «Дома дракона». История сосредоточена на приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которых сыграли Питер Клеффи и Декстер Сол Ансел. Трейлера еще не было, но короткая нарезка кадров от HBO уже представила нам первый взгляд на персонажей.

Среди остального объявленного актерского состава: Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен). Режиссером трех из шести эпизодов выступила Сара Адина Смит («Уроки химии»), а остальных — Оуэн Харрис («Черное зеркало»). Сценарий писали Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в роли исполнительного продюсера.

«Рыцарь семи королевств» имеет скромный бюджет в $10 млн за эпизод,что вдвое меньше сметы «Дома дракона», однако нам обещают «великолепные декорации и впечатляющие сражения», не хуже, чем в сериалах-предшественниках. Мартин после просмотра первого сезона определил шоу, как «адаптацию, достойную разумного человека», а главных героев, как «таких, которые будто сошли со страниц его книг».

