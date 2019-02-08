В Украине снизилась стоимость официальных iPhone

Первое с 2000 года снижение выручки в праздничный период и самое крупное за всю историю падение продаж iPhone вынудили Apple пересмотреть свою ценовую политику в некоторых странах. Об этом сразу после оглашения квартальных результатов объявил CEO компании Тим Кук, не назвав при этом точный список стран, в которых стоит ожидать снижения стоимости iPhone. Было маловероятно, что среди них окажется Украина, тем не менее благодаря сервису Hotline.ua мы заметили, что сразу два больших магазина — «Алло» и «Цитрус», которые продают официальную технику Apple, начали снижать цены на «белые» iPhone.

В комментарии ITC.UA эту информацию подтвердили в пресс-службе компании «Цитрус»: «Да, это правда, цены стали меньше практически на весь модельный ряд iPhone. В среднем, регулярные (не промо) цены на ряд моделей iPhone снизились на 10%».

Мы также обратились в компанию ASBIS, официального дистрибьютора смартфонов Apple в Украине, но на момент публикации получить комментарий не удалось.

По данным того же «Цитруса», основные изменения в ценах произошли в моделях iPhone 7, 7+ и iPhone Xr, Xs и Xs Max. Правда, на данный момент, и «Алло», и «Цитрус» больше всего снизили цены на новые iPhone в рамках своих программ по обмену старых гаджетов на новые. Судя по всему, магазины решили прорекламировать эту услугу на фоне снижения цены смартфонов Apple.

При этом по данным Hotline.ua стоимость iPhone отличается среди официальных продавцов и некоторые магазины всё ещё продают аппараты по более высокой цене.

Например, официальный iPhone Xr в чёрном цвете на 64 ГБ предлагается по цене от 27 до 32 тыс грн.

iPhone Xs 64 ГБ Space Gray — от 35 до 41 тыс грн.

iPhone Xs Max 64 ГБ Space Gray — от 36 до 43 тыс грн.

iPhone X 64 ГБ Silver — от 29 до 34 тыс грн.

К сожалению, без комментария ASBIS или самой Apple пока нельзя сказать, будет ли данное снижение цен на официальные iPhone постоянным и стоит ли ожидать дальнейшего пересмотра компанией региональных цен. Но учитывая отношение Apple к украинскому рынку в прошлом, вряд стоит на это рассчитывать.