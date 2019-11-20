В Украине стартовали официальные продажи новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro по цене от 7999 грн

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Сегодня, 20 ноября 2019 года, на украинский рынок выходят беспроводные наушники следующего поколения Apple AirPods Pro. О начале официальной продажи новинки сообщает компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор техники Apple.

В период с 20 ноября по 1 декабря будет действовать эксклюзивная цена на новинку, которая составит 7999 грн (стоимость в США составляет $249, в Европе — 279 евро). Количество акционного товара ограничено, поэтому важно запланировать приобретение уже на первые дни презентации AirPods Pro в Украине. Предложение доступно в точках продажи всех авторизированных реселлеров Apple.

Напомним, что наушники нового поколения AirPods Pro были презентованы 28 октября в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния. Среди основных преимуществ нового продукта разработчики называют появление инновационной функции активного подавления шума, поддержку прозрачного режима и улучшеный анатомический дизайн, которые создают условия для уникального иммерсивного звучания устройства. Отныне AirPods имеют внутренний и внешний микрофон, которые в паре анализируют фоновый шум и компенсируют его обратной звуковой волной, а также адаптивный эквалайзер, способный автоматически регулировать частоты. Гибкие силиконовые вкладыши принимают форму в соответствии с индивидуальной геометрией уха пользователя и дают еще большую свободу движения.

«Наушники AirPods взошли на новую ступень, предлагая теперь невероятную возможность адаптации звука в зависимости от окружающих обстоятельств и еще менее ощутимую физическую форму, которая способна фактически превратить наушник в естественное продолжение ушной раковины. Новый продукт Apple вдохновляет нас, и мы рады, что предоставляем украинцам возможность получить новинку непосредственно от производителя в точках продаж официальных реселлеров. Следовательно, нашим потребителям гарантированы самые высокие стандарты обслуживания: профессиональная консультация, кассовый чек, уплата налогов, сервисная поддержка и полное спокойствие относительно качества товара. Все это – преференции только легально приобретенной техники Apple», – прокомментировал Денис Газизов, руководитель департамента реализации продукции Apple компании АСБИС-Украина.

Обзор наушников Apple AirPods Pro с активным шумоподавлением вы можете прочитать по следующей ссылке.

Источник: АСБИС-Украина