В Украине стартовали официальные продажи новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro по цене от 7999 грн
Сегодня, 20 ноября 2019 года, на украинский рынок выходят беспроводные наушники следующего поколения Apple AirPods Pro. О начале официальной продажи новинки сообщает компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор техники Apple.
В период с 20 ноября по 1 декабря будет действовать эксклюзивная цена на новинку, которая составит 7999 грн (стоимость в США составляет $249, в Европе — 279 евро). Количество акционного товара ограничено, поэтому важно запланировать приобретение уже на первые дни презентации AirPods Pro в Украине. Предложение доступно в точках продажи всех авторизированных реселлеров Apple.
Напомним, что наушники нового поколения AirPods Pro были презентованы 28 октября в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния. Среди основных преимуществ нового продукта разработчики называют появление инновационной функции активного подавления шума, поддержку прозрачного режима и улучшеный анатомический дизайн, которые создают условия для уникального иммерсивного звучания устройства. Отныне AirPods имеют внутренний и внешний микрофон, которые в паре анализируют фоновый шум и компенсируют его обратной звуковой волной, а также адаптивный эквалайзер, способный автоматически регулировать частоты. Гибкие силиконовые вкладыши принимают форму в соответствии с индивидуальной геометрией уха пользователя и дают еще большую свободу движения.
«Наушники AirPods взошли на новую ступень, предлагая теперь невероятную возможность адаптации звука в зависимости от окружающих обстоятельств и еще менее ощутимую физическую форму, которая способна фактически превратить наушник в естественное продолжение ушной раковины.
Новый продукт Apple вдохновляет нас, и мы рады, что предоставляем украинцам возможность получить новинку непосредственно от производителя в точках продаж официальных реселлеров. Следовательно, нашим потребителям гарантированы самые высокие стандарты обслуживания: профессиональная консультация, кассовый чек, уплата налогов, сервисная поддержка и полное спокойствие относительно качества товара. Все это – преференции только легально приобретенной техники Apple», – прокомментировал Денис Газизов, руководитель департамента реализации продукции Apple компании АСБИС-Украина.
Обзор наушников Apple AirPods Pro с активным шумоподавлением вы можете прочитать по следующей ссылке.
Источник: АСБИС-Украина