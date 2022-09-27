В Украине стартовали предзаказы Apple Watch Ultra за 39 999₴ и Air Pods Pro (2-го поколения) за 12 699₴

На прошлой неделе в Украине начались официальные продажи смартфонов iPhone 14 и смарт-часов Apple Watch Series 8, а сейчас к ним присоединились остальные новинки недавней презентации Apple — речь идет о защищенных Apple Watch Ultra и Air Pods Pro (2-го поколения).
Обе новинки можно предзаказать у украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple по таким ценам:
Apple Watch Ultra в титановом корпусе предлагаются в ремешках из текстиля и эластомера (для разных типов спорта) в нескольких цветах. Условия те же — полная предоплата или оплата равными частями по соответствующим программам от разных банков (срок — 4-5 месяцев). Первые покупатели получат свои устройства уже в пятницу, 30 сентября, когда начнут отправлять заказы. Но стоит заметить, что предложение явно ограничено и, например, на Rozetka многие позиции уже распроданы.
Для сравнения, в США (без учета налогов) Air Pods Pro (второе поколение) стоят $249, а Apple Watch Ultra — $799.
Первые полноценные обзоры обоих гаджетов появились на американских сайтах на прошлой неделе — большинство осталось в восторге как от защищенных часов Watch Ultra, предназначенных прежде всего для любителей экстрима и спортсменов, так и от обновленных TWS-наушников Air Pods Pro. Мы уже готовим собственные материалы, чтобы подробнее рассказать о новинках Apple, поэтому не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте. Если вдруг пропустили, то вчера у нас вышел обзор топового флагмана iPhone 14 Pro Max.
Обзор iPhone 14 Pro Max: Dynamic Island, Always-On и обновленные камеры