В Украине открылись предзаказы на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air — от ₴46 799 до ₴109 999

Катерина Даньшина

Редактор новостей

На днях Apple начала продажи новеньких iPhone 17 по всему миру, тогда как украинские ритейлеры в настоящее время открыли предзаказы и показали цены в гривнах.

Все модели iPhone 17 и остальных устройств, представленных в сентябре на презентации Awe dropping, появились одновременно в каталогах украинских ритейлеров, что официально продают технику Apple: в частности в Алло, Цитрусе, Comfy и др. Свободные продажи должны начаться до конца недели, хотя некоторые модели уже недоступны: в частности, iPhone Air и базовый iPhone 17 в отдельных цветах.

Как и в предыдущие годы, магазины предлагают покупку в кредит и оплату частями. Ниже приводим все доступные цены, с учетом скидок.

Цены Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и Air

iPhone 17

  • 256 ГБ — ₴46 799
  • 512 ГБ — ₴56 799

iPhone 17 Pro

  • 256 ГБ — ₴63 999
  • 512 ГБ — ₴73 999
  • 1 ТБ — ₴83 999

iPhone 17 Pro Max

  • 256 ГБ — ₴69 999
  • 512 ГБ — ₴79 999
  • 1 ТБ — ₴89 999
  • 2 ТБ — ₴109 999

iPhone Air

  • 256 ГБ — ₴58 499
  • 512 ГБ — ₴68 499
  • 1 ТБ — ₴78 499

Цены новых AirPods и Apple Watch

  • AirPods 3 — ₴14 099
  • Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм и GPS), ₴23 799 (46 мм и GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)
  • Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм и GPS), ₴14 999 (44 мм и GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)
  • Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, с ремешком Milanese Loop)

Подробнее о каждом из устройств можно прочитать по ссылкам ниже; также ждите редакционные обзоры ITC в ближайшее время.



