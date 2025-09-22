В Украине открылись предзаказы на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air — от ₴46 799 до ₴109 999

На днях Apple начала продажи новеньких iPhone 17 по всему миру, тогда как украинские ритейлеры в настоящее время открыли предзаказы и показали цены в гривнах.
Все модели iPhone 17 и остальных устройств, представленных в сентябре на презентации Awe dropping, появились одновременно в каталогах украинских ритейлеров, что официально продают технику Apple: в частности в Алло, Цитрусе, Comfy и др. Свободные продажи должны начаться до конца недели, хотя некоторые модели уже недоступны: в частности, iPhone Air и базовый iPhone 17 в отдельных цветах.
Как и в предыдущие годы, магазины предлагают покупку в кредит и оплату частями. Ниже приводим все доступные цены, с учетом скидок.
Цены Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и Air
iPhone 17
- 256 ГБ — ₴46 799
- 512 ГБ — ₴56 799
iPhone 17 Pro
- 256 ГБ — ₴63 999
- 512 ГБ — ₴73 999
- 1 ТБ — ₴83 999
iPhone 17 Pro Max
- 256 ГБ — ₴69 999
- 512 ГБ — ₴79 999
- 1 ТБ — ₴89 999
- 2 ТБ — ₴109 999
iPhone Air
- 256 ГБ — ₴58 499
- 512 ГБ — ₴68 499
- 1 ТБ — ₴78 499
Цены новых AirPods и Apple Watch
- AirPods 3 — ₴14 099
- Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм и GPS), ₴23 799 (46 мм и GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)
- Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм и GPS), ₴14 999 (44 мм и GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)
- Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, с ремешком Milanese Loop)
Подробнее о каждом из устройств можно прочитать по ссылкам ниже; также ждите редакционные обзоры ITC в ближайшее время.
- Apple iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799
- Apple iPhone Air: с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 от $999
- Apple iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max
- Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, больший экран и до 42 часов автономной работы
- Apple Watch Series 11 и SE 3: 5G, watchOS 26 и обещанный живой перевод по цене от $249
- Apple AirPods Pro 3 — новый дизайн и «живой» перевод за $249
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: