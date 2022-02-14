В возрасте 75 лет умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

12 февраля в своем доме в Монтесито, штат Калифорния, мирно скончался Айван Райтман. Ему было 75 лет. Райтман известен зрителям как режиссер популярных комедий. Он снял мультфильм для взрослых «Тяжелый металл», спродюсировал все фильмы «Охотники за приведениями» (включая вышедший в 2021 году «Охотники за привидениями: с того света»), картины «Хлоя», «Евротур», «День отца», «Шесть дней, семь ночей», «Бетховен», «Космический джем», «Джуниор» (с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито) и многие другие.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру», — приводит слова детей режиссера Джейсона Райтмана, Кэтрин Райтман и Кэролайн Рейтман Associated Press. «Я имел честь тесно работать с Айваном, это был познавательный опыт. Он снял несколько моих любимых лучших комедий всех времен. Все мы в комедии многим ему обязаны… Джейсон и Айван всегда поддерживали меня на протяжении всей карьеры, и я никогда не смогу по-настоящему отплатить им обоим. Это очень грустный день», — написал в Twitter Пол Фейг, снявший «Охотники за привидениями» (2016).

Райтман родился в 1946 году в Комарно, бывшая Чехословакия. Его отец владел крупнейшим в стране заводом по производству уксуса. Мать пережила Освенцим, а отец участвовал в сопротивлении. Когда после войны коммунисты начали сажать капиталистов, Райтманы в заколоченном трюме баржи бежали в Вену. На тот момент Айвану было 4 года.

Затем семья перебралась к родственнику в Торонто, где Айван проявил свои склонности к шоу-бизнесу: открыл кукольный театр, играл в кофейнях с фольклорной группой. Он изучал музыку и драму в Университете Макмастера в Гамильтоне, Онтарио. Там и начал снимать короткометражки.

При помощи друзей и с бюджетом 12 тыс. долларов в 1973 году Райтман снял фильм «Девушки-каннибалы», который American International согласилась выпустить. Затем был успешный «Зверинец», «Фрикадельки» с Биллом Мюрреем.

Наибольшей известности Айван Райтман обязан именно «Охотникам за привидениями» 1984 года. Сверхъестественная комедия с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Гарольдом Рамисом, Эрни Хадсоном, Сигурни Уивер и Риком Моранисом в главных ролях собрала почти 300 млн долларов в мировом прокате и получила две номинации на «Оскар».