В январе в Украине зарегистрировали более 3,5 тыс. электромобилей

За первый месяц 2024 года в Украине зарегистрировано более 3,5 тыс. электромобилей. Это в 2,8 раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года. При этом доля новых автомобилей среди всех автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) за год выросла с 23% до 24%.

Подавляющее большинство электромобилей, регистрированных в Украине в январе 2024 года, составляли легковые автомобили – 3490 единиц. Из них новыми были 840 шт. (24%), а остальные 2650 – подержанными. В то же время коммерческих электромобилей зарегистрировали только 54 единицы. Новыми оказались всего 4 электроавто (7%).

Самыми популярными новыми электромобилями в Украине в январе 2024 года были следующие модели:

VOLKSWAGEN iD.4 — 286 ед.; BYD Song Plus- 83 ед.; HONDA eNS1 – 80 ед.; TOYOTA bZ4X – 56 ед.; NISSAN Ariya — 50 ед.

ТОП-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf – 355 ед.; TESLA Model 3 – 309 ед.; TESLA Model Y – 242 ед.; VOLKSWAGEN e-Golf – 178 ед.; VOLKSWAGEN iD.4 — 169 ед.

Источник: УкрАвтопром