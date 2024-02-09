Новости Авто 09.02.2024 в 10:20 comment views icon

В январе в Украине зарегистрировали более 3,5 тыс. электромобилей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

За первый месяц 2024 года в Украине зарегистрировано более 3,5 тыс. электромобилей. Это в 2,8 раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года. При этом доля новых автомобилей среди всех автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) за год выросла с 23% до 24%.

Подавляющее большинство электромобилей, регистрированных в Украине в январе 2024 года, составляли легковые автомобили – 3490 единиц. Из них новыми были 840 шт. (24%), а остальные 2650 – подержанными. В то же время коммерческих электромобилей зарегистрировали только 54 единицы. Новыми оказались всего 4 электроавто (7%).

Самыми популярными новыми электромобилями в Украине в январе 2024 года были следующие модели:

  1. VOLKSWAGEN iD.4 — 286 ед.;
  2. BYD Song Plus- 83 ед.;
  3. HONDA eNS1 – 80 ед.;
  4. TOYOTA bZ4X – 56 ед.;
  5. NISSAN Ariya — 50 ед.

ТОП-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. NISSAN Leaf – 355 ед.;
  2. TESLA Model 3 – 309 ед.;
  3. TESLA Model Y – 242 ед.;
  4. VOLKSWAGEN e-Golf – 178 ед.;
  5. VOLKSWAGEN iD.4 — 169 ед.

Источник: УкрАвтопром

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