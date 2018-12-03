В Японии запущена трансляция первого спутникового телевизионного канала в разрешении 8K

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Как и было запланировано, с 1 декабря в Японии была запущена трансляция спутникового телевизионного сигнала в разрешениях 4K и 8K.

Пока что единственным вещателем, осуществляющим трансляцию контента в разрешении 8K с многоканальным звуковым сопровождением 22.2, является компания NHK. В телепрограмме канала уже указан первый фильм – «2001: Космическая одиссея». Отмечается, что кинокомпании Warner Bros. даже пришлось пересканировать оригинальные 70-миллиметровые негативы фильма специально для этой трансляции.

Пока что вещание в разрешении 8K находится на раннем этапе. Дело в том, что дисплеи с таким разрешением не получили широкого распространения. Кроме того, для приёма соответствующего сигнала потребуются специфические ресиверы и антенны. Наконец, учитывая, что интерфейс HDMI 2.1 ещё не начал внедряться, чтобы передать сигнал от телевизионной приставки к дисплею, требуется подключать 4 кабеля HDMI.

Добавим, в прошлом месяце Sharp приступила к продаже своих первых Super Hi-Vision телевизоров со встроенным тюнером по цене $6600. На предстоящей выставке CES 2019 можно ожидать демонстрации новых устройств с поддержкой разрешения 8K.

Источник: Engadget