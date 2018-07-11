Великобритания оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов из-за утечки данных в Cambridge Analytica. Столько же компания зарабатывает примерно за пять минут

После того, как Facebook призналась в передаче данных пользователей компании Cambridge Analytica, регуляторы США и ряда европейских стран начали расследование деятельности компании Цукерберга, который недавно стал третьим самым богатым человеком в мире. И вот сейчас соцсеть получила первый штраф по этому делу.

Британское управление комиссара по вопросам информации по итогам проверки выписало Facebook штраф в размере 500 тыс. фунтов стерлингов ($660 тыс.) из-за утечки личных данных 87 млн пользователей соцсети через фирму Cambridge Analytica. Как следует из заключения комиссара по информации Элизабет Денем, Facebook должна понести наказание, поскольку не смогла защитить личные данные пользователей и была непрозрачна в вопросах сбора и использовании этой информации третьими лицами.

Важно отметить, что размер штрафа – максимально возможный, предусмотренный старым Законом о защите данных от 1998 года за подобного рода нарушение. Новый регламент по защите данных (GDPR), регулирующий правоотношения в этой области, позволяет накладывать куда более серьёзные штрафы: до 17 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) или до 4% от годовой выручки (в случае Facebook – это могло быть $1,9 млрд). Но он вступил в действие уже после того, как произошла утечка, поэтому власти не вправе применять его в отношении Facebook.

И хотя штраф является крупнейший из возможных по британскому закону, для Facebook это «копейки». Как отмечает The Guardian, соцсеть получала столько же выручки (500 тысяч фунтов стерлингов) каждые пять с половиной минут в первом квартале этого года.

Источник: The Guardian