Верховная Рада одобрила закон об электронных трудовых книжках, он также предусматривает автоматическое начисление пенсии по возрасту

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который был утвержден Кабмином еще в конце 2019 года.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законодательство Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и ряда других законодательных актов о ведении учета трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц.

В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования информации, необходимой для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей, предусмотренных законодательством, доступа к этой информации лиц, которых она касается, а также с его согласия — третьих лиц. Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд.

Предполагается, что включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников осуществляется в течение пяти лет со дня вступления в силу нового закона на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Назначение пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически (без обращения лица в ПФ) в случае получения застрахованным лицом права на назначение пенсии по возрасту по достижении пенсионного возраста, на основании сведений, имеющихся в системе персонифицированного учета. В случае отсутствия в системе персонифицированного учета сведений о страховом стаже, необходимых для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Предлагается использование информации из Реестра застрахованных лиц для подтверждения: основного места работы работника согласно поданному им заявлению; права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия; периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа; прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений; выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

Напомним, что в этом году министерство цифровой трансформации анонсировало запуск на платформе госуслуг «Дія» оформления пенсии онлайн и электронной трудовой книги.

Источник: ВРУ