Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может получить 10496 CUDA ядер, 20 ГБ памяти GDDR6X и TGP 320 Вт





Судя по всему, компания NVIDIA наконец окончательно определилась с техническими характеристиками новой дискретной видеокарты для энтузиастов GeForce RTX 3080 Ti. Благодаря публикации в соцсети Twitter мы теперь знаем, что версия NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti готовится к выпуску в качестве прямого конкурента модели AMD Radeon RX 6800 XT. Устройство получит больше памяти и ряд улучшений по сравнению с существующей версией GeForce RTX 3080.

В настоящее время инженеры компании NVIDIA работают над двумя новыми моделями видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Оба устройства основаны на графическом процессоре GA102. Благодаря улучшенным техническим характеристикам, устройства обеспечат более высокую производительность по сравнению со своими предшественниками. Добавим, ранее сообщалось, что первоначальные версии GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti были отменены, так как они не особо успешно противостояли конкурентам. И это побудило NVIDIA снова приступить к разработкам и улучшить технические характеристики.

Согласно новым данным, опубликованным пользователем Kopite7kimi, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti FE (Founders Edition) получит печатную плату PG133-SKU15 и графический процессор GA102-250-KD-A1. При этом характеристики GPU GA102-250 изменились с момента публикации последних сведений о нём. Теперь этот видеочип включает 10496 CUDA ядра – как и флагманская версия GeForce RTX 3090. Возможно, для отличия от GeForce RTX 3090, в графическом процессоре GA102-250 для GeForce RTX 3080 Ti будут понижены рабочие частоты и отключены некоторые функциональные блоки.

Объём видеопамяти GDDR6X в модели GeForce RTX 3080 Ti составит 20 ГБ. Память характеризуется быстродействием 19 Гбит/с против 19,5 Гбит/с у флагманского решения GeForce RTX 3090. С учётом 320-битной шины доступа, пропускная способность памяти составит 760 ГБ/с. Показатель TGP для видеокарты GeForce RTX 3080 Ti останется на том же уровне, что и у обычной версии GeForce RTX 3080 – 320 Вт.

В плане производительности новая версия NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti должна справиться с AMD Radeon RX 6800 XT. Однако пока нет сведений о цене этой модели. Не уточняется, будет ли NVIDIA продавать версию GeForce RTX 3080 Ti по более высокой цене, или же снизит стоимость обычной модели GeForce RTX 3080, присвоив её предыдущий ценник более новому устройству. Учитывая, что спрос на видеокарты серии GeForce RTX 30 достаточно высокий, пока что компании NVIDIA нет смысла снижать цену существующих моделей. Таким образом, цена NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в диапазоне $899-999, что выше стоимости AMD Radeon RX 6800 XT примерно на $250.

Источник: wccftech