Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 могут получить новый 12-контактный коннектор питания





Дискретные настольные видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere получат обновлённый дизайн и более эффективную систему охлаждения. Кроме того, как утверждают новые слухи, NVIDIA решила использовать в таких устройствах и совершенно новый интерфейс питания.

Предыдущие слухи утверждали, что флагманские видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 будут обладать высоким энергопотреблением на уровне 300 Вт. В связи с этим предъявляются высокие требования в отношении их питания. Потому, согласно новым данным, NVIDIA решила использовать для флагманских игровых продуктов на базе архитектуры Ampere совершенно новый интерфейс питания с 12-контактным коннектором и напряжением питания 12 В. Внешне он выглядит как два традиционных 6-контактных коннектора, объединённых вместе. При идеальных условиях коннекторы mini-Fit 5556 позволяют передавать до 600 Вт мощности, но фактически для нужд видеокарт передаётся около 400 Вт при силе тока 6 А. Основным узким местом для традиционных разъёмов являются спецификации 20AWG для контактов.

Источник также утверждает, что рядом с 12-контактным разъёмом питания на видеокарте доступен дополнительный 4-контактный интерфейс, но его предназначение пока не известно. Дополнительно уточняется, этот новый интерфейс питания применяется для видеокарты серии GeForce RTX 30 с номером платы PG142. Но какой именно модели принадлежит этот номер, ещё не известно. Можно лишь предположить, что речь идёт о высокопроизводительных устройствах на базе GPU GA102/GA104, которые могут применяться в моделях GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 Ti / RTX 3070.

Также предполагается, что такой дизайн будет актуален только для референсных моделей NVIDIA Founders Edition, а производители видеокарт смогут создавать собственные версии устройств с более традиционными коннекторами питания. Так что при покупке новой видеокарты можно будет сохранить существующий блок питания, конечно, если он обладает достаточным для новинки запасом мощности.

Отметим, это не первое возможное изменение в сфере компьютерных коннекторов питания в этом году. Во время проведения выставки CES 2020 на некоторых стендах можно было видеть необычные блоки питания, которые были лишены традиционного 24-контактного коннектора ATX. Вместо этого использовался более компактный 10-контактный коннектор питания материнской платы.

Источник: wccftech