Виталий Кличко: «Мы планируем, что на линиях скоростного трамвая Киева будут курсировать только новые трамваи PESA»

Линии скоростного трамвая в столице планируют укомплектовать исключительно современными трамваями пятого поколения, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы закупаем польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход. Меня часто спрашивают, почему мы закупаем именно польские трамваи, когда есть отечественный производитель. Поляки предлагают перспективное сотрудничество. Сейчас мы закупаем трамваи и они сначала запустят сервисный центр, а впоследствии — предприятие с крупногабаритной сборкой трамваев в нашем городе. А это — и рабочие места, и транспорт, произведенный в Киеве, и его качественное обслуживание. Это направление очень важно для нас», — отметил мэр столицы в интервью.

По словам Виталия Кличко, новые трамваи уже в ближайшие месяцы выйдут на маршруты. В планах столичных властей полностью укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями пятого поколения.

Вчера сообщалось, что польская компания Pesa завершила на своей производственной площадке в городе Быдгощ сборку первого из 40 трамваев, которые изготовят по заказу Киева. При этом планируется, что весь заказ будет выполнен до конца текущего года.

Напомним, что в июле текущего года польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna (Pesa) выиграла тендер на поставку 40 низкопольных трамваев длиной от 26 м для КП «Киевпастранс». Она предложила поставить упомянутое количество трамваев за 1,813 млрд грн при изначально установленной цене закупки в 1,946 млрд грн. Ранее Pesa поставила в Киев 10 низкопольных трамваев, которые сейчас работают на Правобережной скоростной линии.

В свою очередь две недели назад Виталий Кличко заявил, что польская компания Pesa откроет в столице Украины завод по производству трамваев. При этом сначала это будет крупноузловая сборка, а затем — производство полного цикла.

Источник: КГГА