«Властелин колец: Кольца власти» — новый трейлер масштабного фэнтези-сериала Amazon накануне премьеры

Сервис Amazon Prime показал новый трейлер долгожданного фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти», который выйдет 2 сентября.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» будет происходить во Второй Эпохе. Это более ранний период по сравнению с тем, что демонстрировался в предыдущих фильмах. Сериал Amazon Prime расскажет историю о том, как были выкованы культовые Кольца Власти и как Саурон пришёл к власти. Изначально было запланировано 5 сезонов сериала, и шоураннеры заранее знают, каким будет его финал.

Новый трейлер много внимания уделяет Галадриэль (Морфидд Кларк) и её путешествию. Эльфийская воительница берёт меч, чтобы устроить охоту на врага после смерти её брата.

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Трейлер также показывает Дурина IV (Оуайн Артур) – принца Казад-дума. Он пытается найти своё место и решить, каким оно будет в его будущем королевстве. Ещё в трейлере есть сцены с хоббитами, семьёй Харфутов с юной Нори Брендифут (Маркелла Кавена), жаждущей приключений. И дополнительно в трейлере также есть намёки на неизбежное возвышение Саурона.

Первые две серии сериала «Властелин колец: Кольца власти» можно будет увидеть в пятницу 2 сентября в 4:00 по Киевскому времени. Следующие шесть эпизодов будут выходить по одному каждую следующую пятницу, но уже в 7:00 по Киевскому времени.