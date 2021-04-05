Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 ускорителей для майнинга NVIDIA CMP 30HX





В то время как криптовалюты Bitcoin и Ethereum недавно установили очередные рекорды стоимости, крупные операторы майнинга изо всех сил пытаются получить новые партии видеокарт (а также игровых ноутбуков) для своих ферм. Но не всегда это им удаётся. Как сообщает ресурс MyDrivers, Таможня Гонконга конфисковала партию из 300 карт ускорителей для криптомайнинга NVIDIA CMP 30HX.

NVIDIA недавно анонсировала новую серию ускорителей для майнинга криптовалют CMP (Crypto Mining Processor). Ожидалось, что эти карты появятся в продаже в первом квартале 2021 года, но пока что на рынок поступило только два таких устройства от Palit и Gigabyte. Это может говорить о том, что либо производство задерживается, либо производственные партнёры NVIDIA просто не рекламируют публично такие продукты. Возможная причина такой скрытности в отношении ускорителей серии CMP заключается в том, что, согласно некоторым слухам, они изготавливаются под заказ.

Ранее в этом году в некоторых регионах Китая ввели запрет на работу майнинг-ферм, которые получали прибыль от использования очень дешёвой электроэнергии. Внезапный всплеск добычи криптовалют в таких регионах, как Внутренняя Монголия, вызвал внезапный скачок потребления электроэнергии. Ранее предполагалось, что около 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга обеспечивается только Китаем. В результате в этих регионах были запрещены операции по майнингу криптовалют, а власти приказали закрыть все существующие фермы. Вероятно, эти ускорители NVIDIA CMP 30HX были изъяты именно в связи с региональным запретом на майнинг.

Источник: videocardz