Vodafone Украина начал продавать iPhone со скидкой при условии контрактного подключения (но есть нюансы)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина начал продажи смартфонов iPhone со скидкой при условии контрактного подключения. С 10 сентября 2020 года все желающие смогут приобрести официальный iPhone SE 2020 на 64 ГБ за 10999 грн (со скидкой в 3000 грн) в любом магазине ритейл-сети Vodafone.

Пилотный проект продлится до 18 октября 2020 года включительно (или до момента исчерпания акционного товара в сети магазинов). В рамках пилота украинцы (старше 18 лет, один смартфон в одни руки) смогут приобрести iPhone SE 2020 на 64 ГБ, трех цветов Black, Red, White. Чтобы приобрести акционный iPhone SE 2020, клиенту нужно заключить контракт на один год на пользование тарифом Red XL (250 грн/мес) и оформить годовую страховку телефона «СмартОК» за 1680 грн.

«Мы запускаем новый для Украины формат покупки топовых смартфонов. Формат, распространенный в США и Европе, раньше не был реализован в Украине из-за низкой стоимости телекоммуникационных услуг и, к сожалению, развитого серого и черного рынка продажи гаджетов. По данным наших аналитиков, в Украине более 60% неофициальных смартфонов производства Apple. Благодаря прямым контрактам Vodafone с производителями и официальными поставщиками, «iPhone по контракту» становится реальным и для украинцев. Этот пилотный проект является частью нашей большой цели – сформировать в Украине цивилизованный рынок белого мобильного ритейла» — прокомментировал старт продаж Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail.

От редакции.

Рекомендованная цена официального смартфона Apple iPhone SE 2020 64GB в украинской рознице действительно составляет 13999 грн, так что скидка в 3000 грн соответствует действительности.

Однако обратите внимание на дополнительные платежи — тому, кто воспользуется акцией, придется заплатить 1680 грн за годовую страховку «СмартОК» и еще 3000 грн (250×12) за 12 месяцев использования контрактного тарифа Red XL. Таким образом полная сумма покупки по акции составит 15679 грн (или 12929 грн, если учитывать только первый месяц абонплаты).

Если предположить, что у пользователя уже есть более доступный предоплаченный или контрактный тариф и он привык аккуратно обращаться со смартфонами (клеит пленку на экран и использует чехол), то переплачивать за более дорогой тариф и страховку особого смысла нет. Такой пользователь в итоге сэкономит больше, если просто купит Apple iPhone SE 2020 64GB за полную стоимость.

Также не забывайте, что совсем скоро нас ждет презентация новых iPhone, после которой традиционно прошлогодние модели предлагаются со скидками. Не так уже далеко и предпраздничне распродажи, так что взвесьте все за и против перед тем как воспользоваться предложением Vodafone.

Обновлено: Компания Vodafone Украина принимала решение о включении в акционный пакет страхования «СмартОК» на основе собственной статистики обращений в сервис по поводу ремонта смартфонов и данных по использованию смартофнов. В частности, в компании указали, что каждый второй обладатель смартфона в мире разбивал его дисплей.

В 50% случаев – это было случайное выпадение из рук, в 32% – выпадение из кармана, в 27% – падение с колен при вставании. Реже всего экран смартфона разбивается из-за того, что гаджет бросили в стену – таких случаев только 5%. Почти 23% владельцев «умных» телефонов продолжают использовать их, несмотря на разбитый дисплей, который режет им пальцы. Около 42% пользователей заявили, что высокая стоимость замены стекла стала главной причиной отказа от такого ремонта.

Источник: Vodafone