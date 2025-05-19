Волан-де-Морт в «Голодных играх»: Рэйф Файнс сыграет президента Сноу в приквеле о Хеймитче

Рэйф Файнс снова примеряет на себя роль злодея — актер сыграет президента Панема Кориолана Сноу в приквеле «Голодных игр» с подзаголовком «Рассвет на жатве».

В центре сюжета приквела — история Хеймитча Эбернети, участника юбилейных 50-х Голодных игр из Дистрикта 12. Персонаж, напомним, появлялся в оригинальных фильмах в исполнении Вуди Харрельсона, как наставник Катнис и Питы. Юную версию персонажа сыграет Джозеф Зада, его любовный интерес — Уитни Пик, а Майя Хоук из «Очень странных дел» возьмет на себя роль Вайресс. Среди остального актерского состава также появляются Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Келвин Харрисон-младший, Лили Тейлор и Бен Ван.

«Когда называют имя Хеймитча, все его мечты рушатся. Он оторван от семьи и любви, и отправлен в Капитолий вместе с тремя другими участниками Дистрикта 12: подругой, которая ему почти как сестра, навязчивым чудаком и самой храброй девушкой района. Когда Игры стартуют, Хеймитч понимает, что он настроен на поражение, однако что-то в середине заставляет парня сражаться… и так, чтобы об этой борьбе узнали далеко за пределами смертоносной арены».

Кориолан Сноу — еще один культовый литературный злодей, которого Файнс забирает в свою коллекцию, наряду с ролью Волан-де-Морта, которую исполнял в течение 10 лет работы над фильмами о Гарри Поттере. Ранее персонажа воплощали на экране покойный Дональд Сазерленд непосредственно в «Голодных играх» и Том Блайт в приквеле «Баллада о певчих птицах и змеях»

Руководить съемочным процессом будет многолетний режиссер франшизы Фрэнсис Лоуренс, который, похоже, довольно серьезно ухватился за экранизацию антиутопических миров — в сентябре ждем премьеру фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга (первые кадры и трейлер уже доступны).

Фильм «Голодные игры: Рассвет на жатве» дебютирует в кинотеатрах 20 ноября 2026 года, и кроме предыстории Хеймитча обещает продемонстрировать самые жестокие соревнования в истории Голодных игр — на этот раз с дистриктов берут двойную дань, а значит за жизнь будут бороться 48 парней и девушек.

Что касается Файнса, то у актера были довольно плодотворные последние годы: в прошлом году он с блеском справился с ролью декана кардиналов в оскароносном политическом детективном триллере «Конклав», а уже в июне дебютирует в новом фильме Дэнни Бойла «28 лет спустя».