Вот такой будет линейка новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) с отключенным видеоядром

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По мере приближения к релизу настольных процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) поток соответствующих утечек нарастает. Мы уже знаем об этих CPU, ожидающихся в апреле-мае, достаточно много. Теперь же веб-изданию Informatica Cero удалось раздобыть внутренний слайд Intel, проливающий свет на состав и характеристики линейки с отключенным графическим ядром. Как известно, нынешние модели с деактивированным ядром (отличить их можно по индексу F и KF в названии) оказались достаточно популярны благодаря более доступной цене.

К слову, накануне свои возможности в тестовом ПО Cinebench R20 продемонстрировал Intel Core i7-10700F (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,8 ГГц), набрав 492 и 4781 балл в однопоточном и многопоточном режимах (галерея выше). Это примерно соответствует уровню нынешнему Core i9-9900 (8 ядер/16 потоков, 3,1/5,0 ГГц) семейства Coffee Lake-S Refresh и конкурирующему Ryzen 7 3700X.

Итак, в рамках семейства Comet Lake-S нас ждет как минимум шесть CPU без видеоядра с заблокированным (F) и разблокированным (KF) множителем. Говоря конкретнее, в серию войдут 10-ядерные Core i9-10900KF и Core i9-10900F, 8-ядерные Core i7-10700KF и Core i7-10700F, а также 6-ядерные Core i5-10600KF и Core i5-10400F.

Первое, что обращает на себя внимание — это 125-ваттный номинальный теплопакет для высокопроизводительных моделей, особенно для шестиядерного Core i5-10600KF. Да, бросается в глаза и пиковая частота 5,3 ГГц для самого производительного ядра нового флагмана. Но ранние тесты указывали, что прирост производительности относительно нынешнего флагмана будет весьма несущественным.

Что касается отсутствия на слайде младших моделей Core i3, вполне вероятно, что есть еще вторая часть слайда.

Напомним, представители нового семейства Comet Lake-S останутся на старой архитектуре и техпроцессе 14 нм, хотя это будет его улучшенная версия 14 нм++, нарастят число ядер (до десяти в топовых моделях) и частоты, а также перейдут на новый разъем — LGA 1200 вместо LGA 1151, дебютировавшего только в 2015 году.

Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения должны выйти в ближайшие два месяца.

Источник: Informatica Cero