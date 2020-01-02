Новый флагманский CPU Intel Core i9-10900K будет быстрее нынешнего Core i9-9900K минимум на 2%





На прошлой неделе мы узнали, что топовые модели серий i9, i7 и i5 нового семейства Comet Lake S массового настольного сегмента, которые, напомним, останутся на старой архитектуре и техпроцессе 14 нм, характеризуются номинальным тепловым пакетом 125 Вт (у нынешних — 95 Вт). Во главе нового семейства станет 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K, который сможет максимально разгоняться до 5,3 ГГц. Теперь же источник опубликовал слайд, взятый, предположительно, из официальной презентации Intel, со сравнением будущего 10-ядерного флагмана Core i9-10900K и актуального 8-ядерного Core i9-9900K в девяти бенчмарках.

Как можно видеть, грядущий новый 10-ядерный Core i9-10900K превосходит нынешнюю 8-ядерную модель Core i9-9900K на… 2%. Это минимальный прирост, максимальный же составляет 30%, но только в одном тесте (SPEC). Среднеарифметический результат составляет 13%. Именно эти бенчмарки (за исключением Cinebench) Intel обычно используется для внутренних тестов производительности CPU. Нам еще предстоит дождаться полноценных тестов, в том числе в реальных приложениях. Но конкретно эти не особо радуют. На фоне конкурирующего 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X грядущий 10-ядерный флагман Core i9-10900K смотрится, мягко говоря, не очень. С большой долей вероятности Intel продолжит снижать цены. В сложившейся ситуации это, по сути, единственный вариант.

Источник: Tom’s Hardware