Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на MEGOGO 17 июня — с украинской озвучкой и сурдопереводом

17 июня выйдет первая серия (в оригинальной и украинской озвучке, а также сурдопереводом), тогда как остальные из восьми будут выходить по понедельникам, до 5 августа включительно.

Основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», сериал «Дом дракона» рассказывает историю Дома Таргариенов, которая происходит за 200 лет до событий «Игры престолов».

«Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился пополам. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса. В изгнании на Драконьем Камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у великих домов Вестероса, в конечном итоге накапливая армии — и драконов».

У MEGOGO эксклюзивное партнерство с Warner Bros. Discovery по показу сериалов HBO и Max в Украине — оригинальный сериал «Игра престолов», как и первый сезон «Дома дракона», также доступны для просмотра на сервисе в украинской озвучке.

В актерский состав второго сезона вернулись Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Ив Бест, Стив Туссе, Юэн Митчелл (тот, что не смотрел «Игру престолов») и другие. Среди новичков — Абубакар Салим (Алин из Халла), Гейл Рэнкин (Элис Риверс), Фредди Фокс (Сэр Гвейн Хайтауер), Саймон Рассел Бил (Сэр Саймон Стронг), Клинтон Либерти (Аддам из Халла).

Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал, что второй сезон сериала «Дом дракона» получил «очень темные эпизоды», которые заставят зрителя плакать, а шоураннер Райан Кондал анонсировал серию «Кровь и Сыр», что планирует бросить вызов по жестокости сцене Красная свадьба из «Игры престолов».

«Дом дракона» также официально продлили на третий сезон.

Тизер-трейлер (на украинском)