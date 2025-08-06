На Netflix вышел второй сезон "Уэнздей" — с первыми 4 эпизодами

Сериал «Уэнздей» вернулся на Netflix со вторым сезоном, а если точнее — его первой частью. С сегодняшнего дня для просмотра доступны 4 эпизода, с украинским дубляжом и субтитрами.

«Уэнздей» — это сериал в жанре темного фэнтези и детектива, который повествует об одноименной представительнице семьи Адамсов в исполнении Дженны Ортеги. В первом сезоне Уэнздей отправилась на обучение в академию Невермор, чтобы овладеть своими сверхспособностями, однако параллельно одолела пару злодеев, завела романтические и дружеские отношения.

Согласно официальному синопсису второго сезона, Уэнздей в Неверморе ждут «новые беды и враги», а также противостояние с семьей, друзьями и старыми противниками — предпосылка, которая затянет героиню в «темный и странный хаос». К тому же Адамс после прошлых побед стала местной популярностью и получила группу «фанаток-клонов», что ей не слишком нравится. А еще где-то там скрывается монстр-хайд, который хорошо помнит, кто его поместил за решетку.

Основной актерский состав возвращается во втором сезоне, за исключением Перси Хайнса Уайта (Ксавье), который столкнулся с обвинениями в домогательстве, и Гвендолин Кристи, персонажка которой погибла. Среди новичков: Стив Бушеми (новый директор Невермора), Джоанн Ламли (бабушка Уэнздей Гризельда) и загадочная персонажка Айседора Капри, которая, вероятно, является родственницей дворецкого Адамсов Ларча и новой музыкальной преподавательницей академии. Также ждем камео Леди Гаги, песня которой помогла завируситься танцу Уэнздей из первого сезона.

Все четыре эпизода второго сезона «Уэнздей» длятся не более часа и доступны для просмотра уже сегодня, с украинским дубляжом и субтитрами. Остальные выйдут 3 сентября.

Сериал на момент дебюта в ноябре 2022 года стал одним из самых популярных англоязычных шоу Netflix с более чем 1 млрд просмотров уже в первые две недели, поэтому неудивительно, что стриминг не замедлил с продолжением. «Уэнздей» продлили на третий сезон еще до выхода второго, параллельно создатели рассматривают идеи спинофов (по слухам, один — про дядю Фестера).