Новости Устройства 07.08.2025 comment views icon

Видеокарта AMD Radeon RX 7400 найдена в ПК Dell

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Видеокарта AMD Radeon RX 7400 найдена в ПК Dell

Видеокарта AMD Radeon RX 7400, о которой время от времени появлялась информация, наконец-то засветилась в готовом ПК. Но не в геймерской системе, а в корпоративном решении от Dell.

Прошел уже месяц с тех пор, как Radeon RX 7400 заметили в базе данных AIDA64, а теперь ее обнаружили в новом настольном компьютере Dell Pro Tower Plus. Хотя эту видеокарту можно отследить еще с прошлого года, она очень долго не появлялась даже в списках розничных продавцов.

Модель RX 7400 входит в состав линейки Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3. В отличие от предыдущего поколения RDNA 2, где AMD выпускала менее производительные модели, такие как RX 6400 и RX 6500 XT, на этот раз «младших» решений не было. До сих пор. Кроме Radeon RX 7400, ранее также упоминали о RX 7300, но именно RX 7400, похоже, AMD подготовила для использования в обычных настольных ПК, в частности в OEM-сегменте.

Dell уже интегрировала эту видеокарту в корпоративную модель Pro Tower Plus, оснащенную процессором Intel Core Ultra 7 265 vPro. Подробностей пока немного, но впервые появилась информация о некоторых характеристиках RX 7400. Эта модель получила 8 ГБ памяти GDDR6 — это вдвое больше, чем у RX 6400. Также карта имеет 4 видеовыхода DisplayPort, по крайней мере согласно описанию на сайте Университета Торонто в Скарборо, где она упомянута в спецификациях ПК.

Из предыдущих утечек известно, что Radeon RX 7400 основана на том же GPU NAVI 33, что и RX 7600. Однако это будет значительно урезанная версия — с меньшим количеством шейдерных блоков и, вероятно, 64-битной шиной памяти, как у Radeon RX 6500 XT. Цены на модель Dell Pro Tower Plus QBT1250 и дата начала продаж пока не раскрыты, но, похоже, релиз уже не за горами.

Radeon RX 7400 — это интересная новинка для начального сегмента, которая может стать актуальной для офисных ПК и бюджетных сборок. Но пока что ее появление в системах Dell намекает на ориентацию на корпоративный рынок и OEM-партнеров, а не на массовую розницу. Если карта останется эксклюзивом для крупных производителей, то простым пользователям придется подождать — или выбрать альтернативу среди доступных моделей.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
INNO3D представила однослотовые NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением
Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
AMD Ryzen 5 9600X3D «засветился» в сети — 6 ядер Zen 5 и 102,5 МБ кэша
Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?
Первый обзор NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 быстрее
Стандарт PCI Express 7.0 со скоростью 512 ГБ/с утверждён — его преемник перейдёт на оптическое соединение
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Масштабирование AMD FSR испытали на видеокарте NVIDIA 2012 года — что из этого вышло
AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700
Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti и 5080 SUPER — больше памяти, быстрые чипы, 5060 SUPER в планах
«Новый уровень скама»: ютубер получил четыре NVIDIA RTX 4090, подделками были три
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
AMD готовит сокет AM6 с поддержкой PCIe 6 и DDR6: контактов больше, но размер тот же
Прощай, GeForce GTX 1060: NVIDIA прекращает поддержку Pascal и предыдущих видеокарт
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition
Графеновая термопрокладка Coracer GPE-01 для AMD AM5 в 17 раз лучше термопасты и превосходит жидкий металл
Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить