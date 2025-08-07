Видеокарта AMD Radeon RX 7400 найдена в ПК Dell

Видеокарта AMD Radeon RX 7400, о которой время от времени появлялась информация, наконец-то засветилась в готовом ПК. Но не в геймерской системе, а в корпоративном решении от Dell.

Прошел уже месяц с тех пор, как Radeon RX 7400 заметили в базе данных AIDA64, а теперь ее обнаружили в новом настольном компьютере Dell Pro Tower Plus. Хотя эту видеокарту можно отследить еще с прошлого года, она очень долго не появлялась даже в списках розничных продавцов.

Модель RX 7400 входит в состав линейки Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3. В отличие от предыдущего поколения RDNA 2, где AMD выпускала менее производительные модели, такие как RX 6400 и RX 6500 XT, на этот раз «младших» решений не было. До сих пор. Кроме Radeon RX 7400, ранее также упоминали о RX 7300, но именно RX 7400, похоже, AMD подготовила для использования в обычных настольных ПК, в частности в OEM-сегменте.

Dell уже интегрировала эту видеокарту в корпоративную модель Pro Tower Plus, оснащенную процессором Intel Core Ultra 7 265 vPro. Подробностей пока немного, но впервые появилась информация о некоторых характеристиках RX 7400. Эта модель получила 8 ГБ памяти GDDR6 — это вдвое больше, чем у RX 6400. Также карта имеет 4 видеовыхода DisplayPort, по крайней мере согласно описанию на сайте Университета Торонто в Скарборо, где она упомянута в спецификациях ПК.

Из предыдущих утечек известно, что Radeon RX 7400 основана на том же GPU NAVI 33, что и RX 7600. Однако это будет значительно урезанная версия — с меньшим количеством шейдерных блоков и, вероятно, 64-битной шиной памяти, как у Radeon RX 6500 XT. Цены на модель Dell Pro Tower Plus QBT1250 и дата начала продаж пока не раскрыты, но, похоже, релиз уже не за горами.

Radeon RX 7400 — это интересная новинка для начального сегмента, которая может стать актуальной для офисных ПК и бюджетных сборок. Но пока что ее появление в системах Dell намекает на ориентацию на корпоративный рынок и OEM-партнеров, а не на массовую розницу. Если карта останется эксклюзивом для крупных производителей, то простым пользователям придется подождать — или выбрать альтернативу среди доступных моделей.

Источник: wccftech