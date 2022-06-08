Warner Bros. показала первый трейлер кинокомикса «Черный Адам» / Black Adam с Дуэйном Джонсоном

Warner Bros. опубликовала первый трейлер будущего супергеройского фильма «Черный Адам» / Black Adam, основанного на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Украинский дубляж

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В оригинале

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Кинокомикс расскажет о происхождении антигероя вселенной DC Тета Адама, которого сыграл известный актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. По сюжету картины злодей вернется из изгнания и попытается отомстить своему наставнику. В сольнике Черный Адам не столкнется с Шазамом, который является его главным соперником — их противостоянию посвятят следующие фильмы цикла.

Кроме «Скалы» в ленте также сыграют Пирс Броснан (Доктор Фейт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Нарушитель Атомов), Квинтеса Суинделл (Циклон).

Съемки «Черного Адама» стартовали в апреле 2021 года и длились чуть больше трех месяцев. Режиссер кинокомикса — Жауме Колет-Серра («Дом восковых фигур», «Пассажир» и «Круиз в джунглях»).

Мировой релиз картины состоится 21 октября 2022 года.