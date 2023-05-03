WayForPay временно не работает в Украине — Нацбанк не продлил лицензию платежного сервиса

Платежная система WayForPay сообщила о временной приостановке приема платежей. Это связано с задержкой рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй ФОР ПЭЙ» со стороны Национального Банка Украины. Поэтому банки-партнеры приостанавливают работу с сервисом до продления лицензии.

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Таким образом, до момента выдачи лицензии приём платежей в сервисе приостановлен. Примерный срок получения лицензии – 5 мая 2023 года. Вместе с тем компания ищет варианты как можно скорее возобновить прием платежей.

Согласно сообщению на сайте НБУ, регулятор продолжает рассмотрение пакетов документов, поданных участниками рынка до 01 мая 2023 года, в рамках процесса перелицензирования. В настоящее время на этапе рассмотрения находится 33 пакета документов, в том числе и ООО «ФК «Вэй ФОР ПЭЙ».

Компания отмечает, что она в полном объеме выполняет свои обязанности по расчетам с партнерами и клиентами.

«Сейчас более 35 000 онлайн предпринимателей и миллионы их клиентов остались без возможности принимать платежи. Команда сервиса во время войны и карантина пыталась создавать простые и доступные инструменты, чтобы украинский бизнес продолжал функционировать. Мы пытались за 9 лет работы на рынке никогда не подводить. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. К сожалению, компания никак не может повлиять на задержку со стороны НБУ и ускорить процесс рассмотрения и выдачи лицензий», – говорится в заявлении на Facebook-странице сервиса WayForPay.

По данным сервиса YouControl, ООО «Финансовая компания «Вэй фор пей» зарегистрирована в 2015 году. Ее основателем указана кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром — Васюков Геннадий Геннадиевич, также владеющий рядом других финансовых, юридических и рекламных компаний.