Western Digital выпустила игровой SSD на 8 ТБ по привлекательной цене

Предварительные заказы на вариант WD Black SN850X M.2 NVMe Gen 4 8 ТБ уже стартовали. Накопитель с номером модели WDS800T2X0E без радиатора (который нужен для PlayStation 5) можно заказать за $849, а вариант WDS800T2XHE с ним он стоит на $50 больше. Western Digital является одним из немногих крупных производителей, которые предлагают такой объем и характеристики.

WD Black SN850X на 8 ТБ достаточно быстрый по сравнению с другими самыми большими SSD. Он поддерживает производительность последовательного чтения 7,2 ГБ/с, что немного меньше, чем у вариантов этого же модельного ряда на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, для которых задекларированы 7,3 ГБ/с. Скорость последовательной записи равна 6,6 ГБ/с, а произвольной записи — 1,2 млн. IOPS. Этих параметров более чем достаточно для игр.

Накопитель сочетает собственный контроллер Western Digital с флэш-памятью 3D TLC NAND от KIOXIA. Неизвестно, использует ли он ту же самую 112-слойную память BiCS5, что и вариант на 4 ТБ. Устойчивость к записи варианта 8 ТБ оценивается в 4800 ТБ*Вт. Western Digital поддерживает эти накопители 5-летней гарантией.

Сейчас WD Black SN850X немного дешевле других накопителей PCIe 4.0 на 8 ТБ. SSD MP600 PRO XT от Corsair сейчас стоит около $950, а Sabrent Rocket 4 Plus стоит $1200. Teamgroup предлагает накопитель MP44 на 8 ТБ дешевле, он стоит $825. Все эти SSD имеют скорость считывания от 7 ГБ/с.

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Источники: TechSpot, TechPowerUp

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