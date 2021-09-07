Xiaomi 11T Pro получит поддержку 120-ваттной зарядки HyperCharge — смартфон представят 15 сентября

Xiaomi в своем твиттере подтвердила, что грядущий смартфон Xiaomi 11T Pro будет поддерживать технологию сверхбыстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.

Сверхбыстрая 120-ваттная зарядка HyperCharge дебютировала в Xiaomi Mi 10 Ultra, но в актуальных флагманах Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra 2021 года используется стандартная 67-ваттная зарядка. И вот сейчас Xiaomi готовится вернуться к 120-ваттной зарядке HyperCharge в Xiaomi 11T Pro — весьма значительное улучшение по сравнению с предшественником Mi 10T Pro с 33-ваттной зарядкой.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W — Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021

Предыдущие утечки указывают, что Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro сохранят дизайн предшественников и выйдут в трех цветах — Meteorite Gray, Celestial Blue и Moonlight White. Модели Xiaomi 11T Pro приписывают экран AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц, Snapdragon 888 и аккумулятор 5 000 мА•ч, а базовой Xiaomi 11T — 120-герцовую панель и чипсет MediaTek.

Анонс линейки смартфонов Xiaomi 11T из двух моделей — базовой Xiaomi 11T и продвинутой Xiaomi 11T Pro — состоится 15 сентября в рамках следующей крупной глобальной презентации Xiaomi. На мероприятии также ожидается глобальная премьера планшетов Mi Pad 5, которые месяцем ранее дебютировали в Китае.

В конце мая 2021 года Xiaomi продемонстрировала 200-ваттную зарядку HyperCharge на примере модифицированной версии Mi 11 Pro с аккумулятором 4000 мА•ч — полная зарядка заняла всего 8 минут, а 50% заряда удалось восстановить за 3 минуты. Позже производитель уточнил, что технология «съедает» всего 20% емкости аккумулятора за 800 циклов при допустимых 40% за 400 циклов. По слухам, 200-ваттная зарядка Xiaomi HyperCharge поступит в массовое производство в 2022 году.