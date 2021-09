Xiaomi 11T Pro получит поддержку 120-ваттной зарядки HyperCharge — смартфон представят 15 сентября

Xiaomi в своем твиттере подтвердила, что грядущий смартфон Xiaomi 11T Pro будет поддерживать технологию сверхбыстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.

Сверхбыстрая 120-ваттная зарядка HyperCharge дебютировала в Xiaomi Mi 10 Ultra, но в актуальных флагманах Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra 2021 года используется стандартная 67-ваттная зарядка. И вот сейчас Xiaomi готовится вернуться к 120-ваттной зарядке HyperCharge в Xiaomi 11T Pro — весьма значительное улучшение по сравнению с предшественником Mi 10T Pro с 33-ваттной зарядкой.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W

— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021