Xiaomi, Huawei и другие китайские бренды объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки

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Ведущие китайские производители смартфонов заключили партнерство с целью разработки «универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств», фрагмент подписанного документа первым опубликовал китайский сайт ITHome.

В списке участников — Xiaomi, OPPO, Vivo, Huawei и Honor. Кроме того, инициативу поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

Общеизвестно, что именно эти вышеперечисленные бренды являются лидерами в плане сверхбыстрой зарядки, но сейчас все они развивают отдельные проприетарные технологии, которые не совместимы между собой. То есть, для каждого смартфона нужные фирменные адаптер питания и кабель.

Особой конкретики пока нет — ни технических подробностей, ни примерных сроков готовности технологии. На данный момент участники альянса согласовывают свои усилия по разработке единого стандарта быстрой зарядке и вскоре должны приступить к объединению своих разработок. Потенциально появление такого стандарта может повысить удобство для конечных потребителей и поспособствовать сокращению электронных отходов, поскольку адаптеры питания и зарядные кабели будут общими для устройств разных брендов.

В конце мая Xiaomi анонсировала новое поколение сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью до 200 Вт — технология позволяет зарядить телефон с батарей 4000 мА•ч за 8 минут и «съедает» всего 20% емкости аккумулятора за 800 циклов.