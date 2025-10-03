Xiaomi SU7 самостоятельно уехал со двора, пока владелец занимался домашними делами

В конце сентября владелец Xiaomi SU7 из провинции Шаньдун в Китае заметил, как его припаркованное во дворе авто внезапно начало двигаться. В салоне никого не было, а сам водитель в это время занимался домашними делами и никаких дистанционных команд со смартфона не давал.

Видео с домашней камеры безопасности сразу завирусилось в интернете со спорами о надежности современных систем автономного управления, тогда как владелец требует от компании объяснений — почему его Xiaomi SU7 внезапно решил стать самостоятельным.

На записи можно увидеть владельца с женой внутри дома, а также момент, в который авто внезапно начинает двигаться. Женщина встревоженно вскрикнула, тогда как мужчина сразу выбежал на улицу, чтобы остановить электромобиль и предотвратить несчастный случай.

После того как мужчина обратился в службу поддержки Xiaomi, сотрудники предположили, что он мог запустить систему дистанционно со смартфона. Водитель отрицал это и предоставил полное видео, чтобы заверить, что никакого устройства в то время в руках не держал.

Позже отраслевые каналы сообщили, что журнал регистрации данных содержит отметку о запуске команды Remote Parking Assist (удаленный ассистент парковки) — опции, позволяющей электромобилю автоматически заезжать на парковочное место по запросу из приложения. В то время ее якобы отправили с устройства Apple, привязанного к аккаунту владельца. Хотя критики говорят, что должны были сработать защитные механизмы, которые блокируют движение без присутствия водителя.

Владелец попросил Xiaomi предоставить полные оригинальные журналы операций, а не частичные выдержки. По состоянию на 3 октября компания не опубликовала официального отчета. Инцидент, к счастью, не привел к травмам людей или повреждению имущества, однако усилил споры о том, являются ли современные системы безопасности умных автомобилей достаточно надежными.

Напомним, что в апреле 2025 года Китай запретил автопроизводителям использовать в рекламе термины «автономное» и «умное вождение», в ответ на смертельную аварию с участием SUV7 Xiaomi. Авто врезалось в столб, а водитель перехватил на себя управление с ADAS лишь за несколько секунд до столкновения — в конце концов произошло возгорание и три человека погибли.

Источник: carnewschina