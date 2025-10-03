Новости WTF 03.10.2025 comment

Xiaomi SU7 самостоятельно уехал со двора, пока владелец занимался домашними делами

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Xiaomi SU7 самостійно поїхав із двору без водія, доки той займався хатніми справами

В конце сентября владелец Xiaomi SU7 из провинции Шаньдун в Китае заметил, как его припаркованное во дворе авто внезапно начало двигаться. В салоне никого не было, а сам водитель в это время занимался домашними делами и никаких дистанционных команд со смартфона не давал.

Видео с домашней камеры безопасности сразу завирусилось в интернете со спорами о надежности современных систем автономного управления, тогда как владелец требует от компании объяснений — почему его Xiaomi SU7 внезапно решил стать самостоятельным.

На записи можно увидеть владельца с женой внутри дома, а также момент, в который авто внезапно начинает двигаться. Женщина встревоженно вскрикнула, тогда как мужчина сразу выбежал на улицу, чтобы остановить электромобиль и предотвратить несчастный случай.

После того как мужчина обратился в службу поддержки Xiaomi, сотрудники предположили, что он мог запустить систему дистанционно со смартфона. Водитель отрицал это и предоставил полное видео, чтобы заверить, что никакого устройства в то время в руках не держал.

Позже отраслевые каналы сообщили, что журнал регистрации данных содержит отметку о запуске команды Remote Parking Assist (удаленный ассистент парковки) — опции, позволяющей электромобилю автоматически заезжать на парковочное место по запросу из приложения. В то время ее якобы отправили с устройства Apple, привязанного к аккаунту владельца. Хотя критики говорят, что должны были сработать защитные механизмы, которые блокируют движение без присутствия водителя.

Владелец попросил Xiaomi предоставить полные оригинальные журналы операций, а не частичные выдержки. По состоянию на 3 октября компания не опубликовала официального отчета. Инцидент, к счастью, не привел к травмам людей или повреждению имущества, однако усилил споры о том, являются ли современные системы безопасности умных автомобилей достаточно надежными.

Напомним, что в апреле 2025 года Китай запретил автопроизводителям использовать в рекламе термины «автономное» и «умное вождение», в ответ на смертельную аварию с участием SUV7 Xiaomi. Авто врезалось в столб, а водитель перехватил на себя управление с ADAS лишь за несколько секунд до столкновения — в конце концов произошло возгорание и три человека погибли.

Слишком узкие глаза: Xiaomi SU7 постоянно ошибочно будит китайца ото сна за рулем

