Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"

Катерина Даньшина

Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"

Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона «Алисы в Пограничье» — научно-фантастического сериала, повествующего о группе людей, которые переносятся в параллельную вселенную и должны побеждать в различных играх, чтобы выжить.

В конце второго сезона ключевые персонажи «Алисы в Пограничье» Арису и Усаги в конце концов вернулись в реальность, поженились и, казалось бы, начали жить нормальной жизнью. Однако впоследствии Усаги исчезает, а Арису получает последнюю игровую карту — Джокера. Парень должен снова отправиться в Пограничье, чтобы спасти свою возлюбленную, однако главный сюрприз продолжения заключается в том, что теперь они будут выступать за разные команды.

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"

Кенто Ямадзаки (Арису) и Тао Цучия (Усаги) повторят свои роли, наряду с Хаято Исомурой (Сунато Банда), Аяо Мийоши (Энн) и Кацуя Майгумой (Оки Яба). Среди новичков — Кодзи Окуру, Рису Судо, Хироюки Икеучи, Тину Тамаширо, Котаро Дайго, а также Кенто Каку (Акира Нишикияма в сериале Like a Dragon: Yakuza), который сыграет Рюдзи — мужчину, который исследует потустороннюю жизнь и становится проводником Усаги в смертельном игровом мире.

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"

Очевидно, новый сезон предлагает новые игры на выживание — еще более жестокие и смертоносные. Ямадзаки выделяет одну, которой увлекся еще во время прочтения оригинальной манги: действие происходит ночью в святилище, а игроков атакуют горящие стрелы. Тогда как Цучия обращает внимание на ту, что показана в трейлере и использует разноцветные кубики.

«По мере того, как игроки становятся все более отчаянными, выступления каждого становятся более интенсивными и драматичными. Я думаю, что эта игра действительно отражает суть «Алисы в Пограничье» — она о жизни и смерти, и о том, чтобы открыть то, как ты на самом деле хочешь жить», — говорит актриса.

Срежиссировал сериал Шинсуке Сато, который также написал сценарий в сотрудничестве с Ясуко Курамицу.

Сериал «Алиса в Пограничье» стартовал на Netflix в 2020 году и закрепил за собой звание самого популярного японского шоу на платформе. Первый сезон имеет 82% от критиков и 91% от зрителей на Rotten Tomatoes, у второго — 91% и 90% соответственно.

Третий сезон «Алисы в Пограничье» выйдет 25 сентября на Netflix.

Источник: Netflix

