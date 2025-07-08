Новости Кино 08.07.2025 в 16:48 comment views icon

Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание

Netflix объявил дату выхода и выпустил первый тизер третьего сезона «Алисы в Пограничье» — японского научно-фантастического сериала, основанного на манге Харо Асо.

«Алиса в Пограничье» /Alice in Borderland рассказывает о группе людей, которых переносят в параллельную вселенную, где они должны побеждать в смертоносных играх, чтобы остаться в живых. Третий сезон выходит ровно через два года после выхода второго, где основные персонажи, Арису и Усаги, в конце концов вернулись в реальный мир, поженились и начали жить, казалось бы, нормальной жизнью. Однако позже Усаги похищают, а Арису получает последнюю игровую карту — Джокера.

Тизер демонстрирует краткий обзор путешествий и побега главных героев, а также их возвращение в игру.

«С возвращением новых смертельных игр, Арису, Усаги и новые игроки должны преодолеть еще более сложные, полные адреналина испытания», — из официального синопсиса.

Свои роли в сериале повторят Кенто Ямадзаки (Арису), Тао Цучия (Усаги), Хаято Исомура, Аяка Мийоши и Кацуя Майгума. Среди новичков — Кодзи Окуру, Рису Судо, Хироюки Икеучи, Тину Тамаширо, Котаро Дайго, а также Кенто Каку (Акира Нишикияма в сериале Like a Dragon: Yakuza), который сыграет Рюдзи — мужчину, который исследует потустороннюю жизнь и становится проводником Усаги в смертельный игровой мир. К режиссуре вернулся Шинсуке Сато, который также написал сценарий в сотрудничестве с Ясуко Курамицу.

Сериал «Алиса в Пограничье» стартовал на Netflix в 2020 году и прочно закрепил за собой звание самого популярного японского шоу на платформе. Первый сезон имеет 82% от критиков и 91% от зрителей на Rotten Tomatoes, у второго — 91% и 90% соответственно.

Первые два сезона сейчас доступны для просмотра на Netflix, третий стартует 25 сентября 2025 года.

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