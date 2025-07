Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание

Netflix объявил дату выхода и выпустил первый тизер третьего сезона «Алисы в Пограничье» — японского научно-фантастического сериала, основанного на манге Харо Асо.

«Алиса в Пограничье» /Alice in Borderland рассказывает о группе людей, которых переносят в параллельную вселенную, где они должны побеждать в смертоносных играх, чтобы остаться в живых. Третий сезон выходит ровно через два года после выхода второго, где основные персонажи, Арису и Усаги, в конце концов вернулись в реальный мир, поженились и начали жить, казалось бы, нормальной жизнью. Однако позже Усаги похищают, а Арису получает последнюю игровую карту — Джокера.

You’re not ready for the final game.

ALICE IN BORDERLAND SEASON 3 🃏 COMING 2025 pic.twitter.com/wsecK6FqCM

— Netflix (@netflix) February 12, 2025