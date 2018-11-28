YouTube существенно сокращает затраты на производство шоу и сериалов

Как утверждают осведомлённые источники, администрация сервиса YouTube уже не столь заинтересована в создании оригинальных сериалов и шоу, как это было раньше. В сервисе планируют уменьшить количество оригинальных проектов, начиная с 2020 года. Это связано с «серьёзным сокращением бюджета».

При этом в YouTube не планируют полностью отказаться от создания оригинального контента, но и тратить ежегодно сотни миллионов долларов на создание крупных проектов тоже не намерены. YouTube не чувствует, что существует благоприятная возможность для её проектов со сценариями, как у конкурентов в лице Netflix и Amazon. Об этом сообщил сторонний продюсер.

Вместе с тем, сервис YouTube намерен предоставить открытый доступ ко многим своим сериалам. Для их просмотра не потребуется приобретать подписку YouTube Premium. Как заявил представитель компании, сейчас сервис находится посередине смены концепции предоставления доступа к оригинальному контенту. Он охарактеризовал озвученные сведения об уменьшении количества оригинальных сценариев скорее как промежуточную паузу, а не постоянное сокращение. По его словам, «пока что слишком рано говорить об окончательном решении». В YouTube выяснили, что некоторые оригинальные работы существенно лучше окупаются, когда они доступны для свободного доступа (с демонстрацией рекламных объявлений в них), и потому соответствующим образом адаптируют свои модели распространения.

Стратегия под названием Single Slate предусматривает возможность показа сериалов и фильмов в рамках «бесплатных окон» на условиях демонстрации рекламы для всех пользователей к 2020 году. Но некоторый контент, такой как грядущий второй сезон сериала «Кобра Кай», по-прежнему будет требовать наличия подписки. Такое требование будет сохранено, как минимум, в ближайшем будущем.

Вместе с тем, для подписчиков YouTube Premium планируется сохранить некоторые дополнительные преимущества. Например, помимо отсутствия рекламы при просмотре они также смогут смотреть эпизоды один за другим, как и в других сервисах подписки. В то же время на условиях бесплатного просмотра будет предлагаться лишь один эпизод за раз. Кроме того, подписчикам YouTube Premium будут предлагаться расширенные версии фильмов, в то время как для бесплатного просмотра – лишь стандартные издания.

В YouTube характеризуют эти изменения как стремление удовлетворить «растущий спрос более глобального сообщества поклонников».

Источник: Engadget