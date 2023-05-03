Искусственный интеллект вовсю используют для создания десятков спам-сайтов с ненадежным контентом – NewsGuard

Рейтинговое агентство NewsGuard, оценивающее надёжность новостных сайтов, выявило десятки ресурсов, контент которых сгенерирован системами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT.

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Фактически, чат-боты с ИИ используются для создания новостных статей и сообщений в блогах для ферм онлайн-контента в надежде на получение дохода от рекламы. В отчёте NewsGuard упоминается 49 сайтов, «которые, по-видимому, почти полностью написаны программным обеспечением искусственного интеллекта».

«Веб-сайты, которые часто не раскрывают право собственности или контроль, производят большой объем контента, связанного с различными темами, включая политику, здоровье, развлечения, финансы и технологии. Некоторые публикуют сотни статей в день. Некоторый контент продвигает ложные нарративы. Почти весь контент содержит вкрадчивую речь и повторяющиеся фразы — признаки искусственного интеллекта», — говорится в отчёте NewsGuard.

Идентифицированные сайты часто имеют общие названия (например, Biz Breaking News и Market News Reports) и заполнены программной рекламой, которая покупается и продается автоматически. Они приписывают новости обычным или фальшивым авторам, и большая часть контента, по-видимому, представляет собой резюме или переписывание публикаций с авторитетных сайтов, таких как CNN.

По данным NewsGuard, большинство сайтов не распространяют дезинформацию, но некоторые публикуют откровенную ложь. Например, в начале апреля контент-ферма CelebritiesDeaths.com опубликовала статью, в которой утверждалось, что Джо Байден умер. Очевидно, чат-бот допустил ошибку, а текст никто не прочитал перед публикацией.

Предполагается, что авторы таких сайтов будут и далее экспериментировать, чтобы найти эффективные решения, и будут продолжать создавать фермы контента, учитывая низкие затраты на производство.

Источник: The Verge