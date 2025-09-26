Исследователи разрабатывают костюм против акул: кусает, но не убивает

Австралийские исследователи создают гидрокостюм, неуязвимый к укусам акул.

Акулы нередко представляют опасность для дайверов и туристов на популярных курортах и в океане. Укус акулы может оказаться смертельным, если приведет к обширному кровотечению.

Австралийские ученые испытывают новый тип гидрокостюма из высокотехнологичных волокон, достаточно прочных, чтобы выдерживать укусы акул. По результатам недавних исследований ученые установили, что подобные гидрокостюмы снижают риск серьезных травм, которые могут привести к смерти или потере конечностей.

Исследователи уже испытали 4 новых типа ткани, позволяя большим белым и тигровым акулам грызть их. Результаты продемонстрировали значительное сокращение глубоких проколов и серьезных разрывов.

«Хотя между четырьмя испытуемыми материалами были небольшие различия, все они уменьшили объем существенных и критических повреждений, которые обычно связаны с сильным кровотечением и потерей тканей или конечностей», — отмечает доктор Том Кларк из Университета Флиндерса.

Исследователи в гидрокостюмах прибыли в места, где обитают акулы: возле островов Нептун в Южной Австралии — для белых акул и возле острова Норфолк — для тигровых. Они приманивали акул рыбой, а затем заменяли рыбу на доски, завернутые в пену, покрытую либо обычным неопреном, либо одним из новых материалов, устойчивых к укусам: Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S или Brewster.

Когда акулы кусали, их зубы погружались в пену, имитирующую плотность человеческих тканей. После этого исследователи измеряли повреждения в результате укусов, классифицируя их от поверхностных до критических. В течение 19 дней с белыми акулами и пяти дней с тигровыми акулами они собрали данные о 152 укусах.

По результатам все четыре материала уменьшали повреждения от укусов акул. Тигровые акулы ни разу не нанесли критических повреждений каждому из материалов. В некоторых случаях были зафиксированы критические повреждения от белых акул, когда использовался только неопрен.

«Хотя эти костюмы не исключают всех рисков (например, внутренние повреждения все равно могут возникнуть), наши результаты показывают, что они могут снизить потерю крови и травмы от серьезных рваных ран и проколов, потенциально спасая жизни», — отмечает руководитель исследования, профессор Чарли Хувенирс.

По статистике, укусы акул довольно редкое явление. Однако в случае нападения, полученные травмы могут оказаться очень серьезными из-за обширного кровотечения. За последнее десятилетие в Австралии ежегодно в результате нападений акул в среднем 20 человек получали травмы, а почти трое погибали.

Большинство смертельных случаев и травмирования были вызваны нападениями больших белых и тигровых акул, которые имеют очень острые зубы. Кроме этого гидрокостюмы, которые будут защищать от укусов акул, устранят необходимость установки защитных сеток, которые убивают черепах и дельфинов, а не только акул.

