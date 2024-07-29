AMD Ryzen 9 9950X установил мировой рекорд производительности 16-ядерного процессора

Пока недоступный AMD Ryzen 9 9950X побил мировой рекорд в Cinebench R23 — 55 327 баллов многоядерной производительности для 16 ядер.

Ordinary Uncle Tony с китайского ресурса Bilibili продемонстрировал достижение на жидком азоте на живом мероприятии, получившем название China Joy. Предыдущий лучший результат Cinebench R23 (16 ядер) составлял 50 843, его профессионалом в разгоне Safedisk с использованием Ryzen 9 7950X.

Тони спросил своих поклонников, думают ли они, что новый флагман Zen 5 может побить текущий мировой рекорд Cinebench R23 для 16-ядерных процессоров — что и подтвердилось. Впрочем, рекорд может быть превышен конкурентной командой HWBot.

Во время первой записанной попытки можно видеть экран с тактовой частотой 5,0 ГГц и результат Cinebench R23 42 689 баллов. Затем Тони достиг 6,0 ГГц с 51 204 баллами, что уже было лучше актуального мирового рекорда. Далее AMD Ryzen 9 9950X разогнали до 6,5 ГГц и камера зафиксировала оценку 55 327.

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Официальная базовая и повышенная частота Ryzen 9 9950X составляют 4,3 ГГц и 5,7 ГГц. Ранее чип уже был разогнан до 6,0 ГГц. Благодаря дополнительным 300 МГц наблюдалось значительное повышение производительности на 27% по сравнению со стандартными значениями.

Кажется, будущие процессоры Ryzen 9000 с архитектурой AMD Zen 5 кажутся интересными, но придется еще немного подождать на них из-за задержку релиза.

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Источник: Tom`s Hardware

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