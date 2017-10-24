За первые три квартала Huawei реализовала более 100 млн смартфонов

Компания Huawei отчиталась о том, что продала уже более 100 млн смартфонов с начала текущего года. Об этом на днях сообщил вице-президент Huawei Юй Чэндун (Yu Chengdong), который возглавляет подразделение мобильных устройств. Также он отметил, что благодаря уверенным продажам выручка по итогам первых трех кварталов выросла на 30% в сравнении с прошлым годом.

Насколько конкретно выше рубежа в 100 млн уже сумела прыгнуть Huawei, не уточнили, зато отметили, что это соответствует росту на 19% в годовом выражении. Отметим, что ранее Huawei поставила целью отгрузить в 2017 году от 140 до 150 млн смартфонов. И, похоже, у нее есть все шансы достигнуть заветной цели, особенно с учетом недавно представленной новой линейки флагманских смартфонов Huawei Mate 10.

Одновременно Huawei сообщила, что количество розничных магазинов по всему миру, в которых представлена продукция компании, увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом, достигнув 42300 штук.

Остается добавить, что в июне компания Huawei сместила Apple со второго места на рынке смартфонов и продолжает оставаться лидером рынка смартфонов в Китае.

Источник: chinadaily