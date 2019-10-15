Новости
Забудьте Redmi K30. Realme первой выпустит смартфон на новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G

Забудьте Redmi K30. Realme первой выпустит смартфон на новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G

Забудьте Redmi K30. Realme первой выпустит смартфон на новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G


Сегодня в Китае дебютировал новый флагманский смартфон Realme X2 Pro — это первая флагманская модель стремительно набирающего вес cуббренда Realme китайской компании Oppo. Как оказалось, Realme X2 Pro неспроста все это время называли убийцей Xiaomi и Redmi, ведь новинка предлагает топовую начинку по очень привлекательной цене, о чем вы уже могли узнать из нашей предыдущей новости. Но на мероприятии прозвучал еще один весьма интересный анонс: именно Realme планирует первой выпустить доступный смартфон с поддержкой 5G. Этот смартфон, имя которого пока не раскрывается, цитируя представителя компании, станет первым в мире на базе новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G.

Буквально вчера состоялся формальный анонс смартфона Redmi K30 — первого смартфона бренда Redmi с модемом 5G, который также выделяется двойной селфи-камерой, врезанной в экран. Но пока Redmi не готова выпустить Redmi K30 на рынок (ни характеристики, ни сроки, ни цены пока не раскрываются). Таким образом, Realme ответила на анонс конкурента, сделав заявку на первенство в этом сегменте.

Очевидно, что этой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G является будущая модель Snapdragon 7 Series 5G. Напомним, формальный анонс среднеуровневых SoC Snapdragon 7 Series 5G и Snapdragon 6 Series 5G состоялся на недавней выставке IFA 2019, после чего 12 компаний, включая Realme и Redmi, заявили о планах выпустить смартфоны на ее основе. На данный момент известно, что Snapdragon 7 Series 5G будет выпускаться по техпроцессу 7 нм и получит блок Snapdragon 5G Modem-RF System — первый в мире чипсет 5G, включающего в себя модем Snapdragon X55 5G, радиочастотный передатчик и радиочастотный приемник. Других технических данных касательно Snapdragon 7 Series 5G пока нет. Но ранее говорилось, что Snapdragon 7 Series 5G поступит в серийное производство в этом квартале, а смартфоны на ее основе выйдут в первом квартале 2020 года. Так что вполне можно ожидать анонс оговариваемого смартфона Realme на выставке CES 2019 или чуть раньше.

Одновременно Realme поделился достижениями на рынке смартфонов и рассказал о ближайших планах. В настоящее время по всему миру смартфонами компании пользуется более 17 миллионов человек. На сегодняшний день продукция Realme официально представлена на рынках более чем 20 стран мира. С запуском Realme X2 Pro бренд расширит свое присутствие в Европе, выйдя на четыре новы рынка (Испания, Великобритания, Франция и Италия). В ноябре 2019 года Realme откроет первый фирменный розничный магазин в Ханчжоу, Китай.

Остается добавить, что будущий смартфон Realme может и станет первым смартфоном со встроенным модемом 5G в массовом сегменте, но точно не будет первым на рынке, ведь ранее уже вышел флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro, оснащенный 7-нм SoC Kirin 990 5G.

Источник: Gizmochina

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить