Забудьте Redmi K30. Realme первой выпустит смартфон на новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G





Сегодня в Китае дебютировал новый флагманский смартфон Realme X2 Pro — это первая флагманская модель стремительно набирающего вес cуббренда Realme китайской компании Oppo. Как оказалось, Realme X2 Pro неспроста все это время называли убийцей Xiaomi и Redmi, ведь новинка предлагает топовую начинку по очень привлекательной цене, о чем вы уже могли узнать из нашей предыдущей новости. Но на мероприятии прозвучал еще один весьма интересный анонс: именно Realme планирует первой выпустить доступный смартфон с поддержкой 5G. Этот смартфон, имя которого пока не раскрывается, цитируя представителя компании, станет первым в мире на базе новой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G.

Буквально вчера состоялся формальный анонс смартфона Redmi K30 — первого смартфона бренда Redmi с модемом 5G, который также выделяется двойной селфи-камерой, врезанной в экран. Но пока Redmi не готова выпустить Redmi K30 на рынок (ни характеристики, ни сроки, ни цены пока не раскрываются). Таким образом, Realme ответила на анонс конкурента, сделав заявку на первенство в этом сегменте.

Очевидно, что этой SoC Qualcomm со встроенным модемом 5G является будущая модель Snapdragon 7 Series 5G. Напомним, формальный анонс среднеуровневых SoC Snapdragon 7 Series 5G и Snapdragon 6 Series 5G состоялся на недавней выставке IFA 2019, после чего 12 компаний, включая Realme и Redmi, заявили о планах выпустить смартфоны на ее основе. На данный момент известно, что Snapdragon 7 Series 5G будет выпускаться по техпроцессу 7 нм и получит блок Snapdragon 5G Modem-RF System — первый в мире чипсет 5G, включающего в себя модем Snapdragon X55 5G, радиочастотный передатчик и радиочастотный приемник. Других технических данных касательно Snapdragon 7 Series 5G пока нет. Но ранее говорилось, что Snapdragon 7 Series 5G поступит в серийное производство в этом квартале, а смартфоны на ее основе выйдут в первом квартале 2020 года. Так что вполне можно ожидать анонс оговариваемого смартфона Realme на выставке CES 2019 или чуть раньше.

Одновременно Realme поделился достижениями на рынке смартфонов и рассказал о ближайших планах. В настоящее время по всему миру смартфонами компании пользуется более 17 миллионов человек. На сегодняшний день продукция Realme официально представлена на рынках более чем 20 стран мира. С запуском Realme X2 Pro бренд расширит свое присутствие в Европе, выйдя на четыре новы рынка (Испания, Великобритания, Франция и Италия). В ноябре 2019 года Realme откроет первый фирменный розничный магазин в Ханчжоу, Китай.

Остается добавить, что будущий смартфон Realme может и станет первым смартфоном со встроенным модемом 5G в массовом сегменте, но точно не будет первым на рынке, ведь ранее уже вышел флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro, оснащенный 7-нм SoC Kirin 990 5G.

Источник: Gizmochina