Новости Кино 10.01.2024 в 09:19 comment views icon

«Задача трёх тел» — новый трейлер научно-фантастического сериала Netflix от создателей «Игры престолов»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Задача трёх тел» — новый трейлер научно-фантастического сериала Netflix от создателей «Игры престолов»

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Сериал адаптирует популярный одноименный роман Лю Цисиня 2008 года.

Netflix представила трейлер сериала «Задача трёх тел» на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, что ввиду присутствия гарнитуры виртуальной реальности в истории, кажется довольно логичным.

«История начинается в 1960-х годах в Китае, когда молодая женщина принимает судьбоносное решение, отражающееся в пространстве и времени до наших дней. Когда законы природы, которыми мы их знаем, разрушаются непонятным образом, сплоченная группа ученых должна объединить усилия с непоколебимым детективом, чтобы остановить наибольшую угрозу для человечества», — говорится в официальном синопсисе.

Шоураннерами сериала выступают Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс (дуэт, работавший над «Игрой престолов»), а также выпускник «Настоящей крови» Александр Ву.

«Мы надеемся передать опыт, необязательно точные детали, романа на экране. Надеемся, что останется чувство удивления и масштаба, где проблемы уже не проблемы отдельного человека или даже нации, а касаются целого вида», — сказал Ву.

Главные роли в сериале «Задача трёх тел» исполнили Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Лиам Каннингем («Последнее путешествие Деметры») и Эйза Гонсалес («Годзилла против Конга») в компании с Джованом Адепом, Джоном Брэдли, Розалиндой Чао, Джесс Хонг, Марло Келли, Алексом Шарпом и другими.

Сериал выйдет на Netflix 21 марта.

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