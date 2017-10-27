Замена экрана в iPhone X будет стоить $279, а защитного стекла – целых $549 (с планом AppleCare+ за $199 – $29 и $99 соответственно)

Сегодня утром Apple начала принимать предзаказы на iPhone X. Стартовая партия смартфонов ожидаемо оказалась небольшой и спустя некоторое время ориентировочные сроки поставки новинок поменяли на 5-6 недель. То есть, немногие смогут получить iPhone X в первый день продаж, 3 ноября. Тем же, кто получит, наверняка будет интересно узнать сколько будет стоить замена защитного стекла или дисплея в случае их повреждения.

Нам еще предстоит дождаться испытаний прочности от энтузиастов, которые помогут оценить, насколько хорошо устройство переносит падения. Но едва ли здесь стоит рассчитывать на особую устойчивость к падениям, учитывая особенности дизайна (корпус из стекла и большой экран с тонкими рамками). И покупка защитного чехла кажется разумным решением. В противном случае надо быть готовым к весьма недешевому ремонту.

В случае отсутствия расширенной гарантии замена экрана iPhone X обойдется в $279. Разумеется, речь о ремонте устройства в официальном сервисном центре Apple. Это примерно вдвое дороже, чем у iPhone 6 ($129), и на 65% больше по сравнению с новым iPhone 8 ($169). Если же повредить iPhone X каким-то другим образом, например, разбить защитное стекло, то без расширенной гарантии AppleCare+ ремонт будет стоить целых $549. То есть замена стекла оценивается более чем в половину стоимости смартфона. И да, это значительно дороже, чем у iPhone 8 ($349) и iPhone 8 Plus ($399).

Что касается сервисного плана AppleCare+, для iPhone X он стоит $199, что тоже дороже, чем для iPhone 8 ($129) и iPhone 8 Plus ($149). Справедливости ради отметим, что плата за негарантийное обслуживание (которые взымается лишь при устранении так называемых случайных повреждений или повреждений, возникших в результате несанкционированных модификаций) вообще не выросли.

Итак, для тех, кто оформит подписку AppleCare+, ремонт экрана будет стоить $29, а замена того же стекла – $99. Обычно услуга AppleCare+ кажется лишней тратой денег, но, возможно, в случае iPhone X, который и без того стоит минимум $1000, ее покупка будет вполне оправданной. К тому же, гарантия AppleCare+ в числе прочего покрывает случаи, когда устройство само внезапно выходит из строя.

Источник: The Verge