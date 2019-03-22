30 лет компании ASUS: поиски невероятного продолжаются

Весной нынешнего года тайваньский производитель ASUS празднует свой 30-летний юбилей. Официальной датой основания компании принято считать 1 апреля 1989 года. Где-то в это время группа талантливых инженеров из Тайбэя решила, что пришло время совместно изменить мир к лучшему, используя свои профессиональные навыки и пристрастие к IT. С тех пор все и завертелось. По случаю круглой даты украинское представительство ASUS провело неформатное пресс-мероприятие.

В приветственной речи глава представительства Михаил Лукашевич вкратце остановился на вехах и знаковых событиях прошедшего периода. История ASUS началась с разработки материнских плат для настольных компьютеров. Первой серийной моделью стала плата ISA-386C. В 1990-ом компания представила ISA-486C для процессоров серии Intel 486.

Любопытно, что данная модель была подготовлена без поддержки Intel, которая на тот момент не торопилась делиться своими технологиями. Впрочем, оценив решения тайваньских разработчиков, с 1992-го года компании становятся официальными партнерами. С этого момента начинается активное развитие ASUS. Ассортимент моделей расширяется, стремительно увеличиваются объемы производства.

Тайваньский производитель изначально пытался заинтересовать самых требовательных пользователей, предлагая неординарные решения. Энтузиасты со стажем наверняка помнят жаркие баталии 20-летней давности в спорах о том, какая же материнская плата лучше подходит для разгона культовых процессоров Celeron 300A и Celeron 333. Среди номинантов неизбежно оказывалась ASUS P2B в компании с Chaintech 6BTM, а также моделями на Intel 440BX от EPoX, ABIT, DFI и других производителей. Количество активных игроков в сегменте материнских плат в 1998 году исчислялось десятками, но при высокой конкуренции выживают только сильнейшие.

ASUS до сих пор занимает на этом рынке лидирующие позиции. Еще в 2015 году количество отгруженных материнских плат перевалило за 500 000 000 шт. и компания не намерена сбавлять здесь темпы в погоне за своим первым миллиардом. Впрочем, в данном случае количество – это следствие, а причиной популярности остаются кропотливая работа и совершенствование своих продуктов.

Одними лишь материнскими платами ASUS себя не ограничивали. Еще в 1996 году компания представила свою первую видеокарту – ASUS 375, основанную на базе S3 Virge/DX. Забавно сейчас видеть панели для самостоятельной установки дополнительных микросхем памяти. Объем локальной ОЗУ по желанию можно было увеличить с 2 до 4 МБ.

По настоящему успешным проектом стала ASUS AGP-V3000 на базе NVIDIA Riva 128 – первая видеокарта, способная составить конкуренцию 3D-ускорителю Voodoo Graphics. Дальше – больше. Для интересующихся доступна интерактивная ретроспектива со знаковыми продуктами. ASUS по-прежнему уделяет много внимания видеокартам, но за последнее время ассортимент компании кардинально преобразился.

Активное развитие мобильных платформ становится новым вызовом для тайваньского производителя. Примерно с 2000 года ASUS предлагает ноутбуки собственной разработки. Компания не боится экспериментировать. Наглядный тому пример – системы Eee PC. Компактные доступные неттопы на время стали настоящим катализатором развития мобильных ПК. Да, со временем стало очевидно, что для удобной длительной работы необходимы экраны большей диагонали и разрешения, а также более крупная клавиатура. Но для многих пользователей это была возможность получить полноценную мобильную систему за небольшие деньги.

В 2011 году компания предлагает свой первый ультрабук – ASUS ZenBook UX21E. С этого времени кардинально меняется представление об ультракомпактных мобильных системах. Тонкие, легкие и достаточные производительные модели становятся чем-то обыденным. Даже сейчас UX21E не смотрится архаикой, разве что диагональ экрана увеличить, повысить разрешение, избавиться от широких дисплейных рамок, добавить оперативной памяти и можно перезапускать модель. Впрочем, у ASUS сейчас с ассортиментом ноутбуков нет никаких сложностей. Компания предлагает целые линейки разноплановых устройств для самых различных задач, начиная от простых офисных моделей, заканчивая имиджевыми и ультимативными игровыми ноутбуками.

Отдельное внимание производитель старается уделять качеству своих продуктов. Ноутбукам ASUS приходится работать в самых различных климатических условиях. Михаил Лукашевич напомнил историю с ASUS-Lamborghini VX2S, который 14 месяцев практически в режиме 24/7 работал на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Недавний практический пример повышенной надежности – присланный с фронта ноутбук ASUS K53SC, который спас жизнь нашему воину, приняв на себя осколок во время очередного обстрела.

Украинскому представительству ASUS хотелось отметить юбилей каким-то социально значимым проектом, связанным с IT. По этому случаю, совместно с “Шукай!” была подготовлена бронзовая мини-скульптура «Киевский компьютер», посвященная созданию «Малой электронной счетной машины» (MЭСМ) – первой на территории континентальной Европы вычислительной платформы такого класса, разработанной в Институте электротехники АН Украины под руководством Сергея Лебедева в 1948–1950 годах.

Система состояла из 6000 электровакуумных ламп и во время работы потребялала порядка 25 кВт энергии. Уровень производительности – 50 операций в секунду. МЭСМ располагалась в двухэтажном помещении в Феофании и занимала площадь порядка 60 м². В течение нескольких лет эта система использовалась для расчетов в очень ответственных прикладных задачах – термоядерные процессы, ракетная техника, сверхзвуковая авиация и др.

Мини-статуэтка, представляющая собой операционный пульт управления МЭСМ, находится теперь на фасаде здания по адресу ул. Ярославов Вал 23а. Место расположения выбиралось с учетом популярности туристических маршрутов, позволяя большему количеству людей узнать об исторических событиях столицы Украины. Согласно легенде, все, кто прикоснется к фигурке, могут рассчитывать на успех при запуске нового IT-проекта.

Приятно, что на мероприятии открытия памятного знака присутствовал один из участников разработки МЭСМ – Борис Малиновский, посвятивший свою жизнь развитию вычислительной техники и кибернетики. Несмотря на почтенный возраст (97 лет), Борис Николаевич все еще готов делиться воспоминаниями о событиях тех времен.