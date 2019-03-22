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30 лет компании ASUS: поиски невероятного продолжаются
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30 лет компании ASUS: поиски невероятного продолжаются

30 лет компании ASUS: поиски невероятного продолжаются

Весной нынешнего года тайваньский производитель ASUS празднует свой 30-летний юбилей. Официальной датой основания компании принято считать 1 апреля 1989 года. Где-то в это время группа талантливых инженеров из Тайбэя решила, что пришло время совместно изменить мир к лучшему, используя свои профессиональные навыки и пристрастие к IT. С тех пор все и завертелось. По случаю круглой даты украинское представительство ASUS провело неформатное пресс-мероприятие.

В приветственной речи глава представительства Михаил Лукашевич вкратце остановился на вехах и знаковых событиях прошедшего периода. История ASUS началась с разработки материнских плат для настольных компьютеров. Первой серийной моделью стала плата ISA-386C. В 1990-ом компания представила ISA-486C для процессоров серии Intel 486.

Материнская плата ISA-486C была разработана без технической поддержки Intel

Любопытно, что данная модель была подготовлена без поддержки Intel, которая на тот момент не торопилась делиться своими технологиями. Впрочем, оценив решения тайваньских разработчиков, с 1992-го года компании становятся официальными партнерами. С этого момента начинается активное развитие ASUS. Ассортимент моделей расширяется, стремительно увеличиваются объемы производства.

ASUS P2B — мечта оверклокеров со стажем (1998 год)

Тайваньский производитель изначально пытался заинтересовать самых требовательных пользователей, предлагая неординарные решения. Энтузиасты со стажем наверняка помнят жаркие баталии 20-летней давности в спорах о том, какая же материнская плата лучше подходит для разгона культовых процессоров Celeron 300A и Celeron 333. Среди номинантов неизбежно оказывалась ASUS P2B в компании с Chaintech 6BTM, а также моделями на Intel 440BX от EPoX, ABIT, DFI и других производителей. Количество активных игроков в сегменте материнских плат в 1998 году исчислялось десятками, но при высокой конкуренции выживают только сильнейшие.

ASUS до сих пор занимает на этом рынке лидирующие позиции. Еще в 2015 году количество отгруженных материнских плат перевалило за 500 000 000 шт. и компания не намерена сбавлять здесь темпы в погоне за своим первым миллиардом. Впрочем, в данном случае количество – это следствие, а причиной популярности остаются кропотливая работа и совершенствование своих продуктов.

В 1996 году объем памяти видеокарты можно было увеличить самостоятельно

Одними лишь материнскими платами ASUS себя не ограничивали. Еще в 1996 году компания представила свою первую видеокарту – ASUS 375, основанную на базе S3 Virge/DX. Забавно сейчас видеть панели для самостоятельной установки дополнительных микросхем памяти. Объем локальной ОЗУ по желанию можно было увеличить с 2 до 4 МБ.

С выходом Riva 128 появилась реальная альтернатива ускорителям Voodoo Graphics

По настоящему успешным проектом стала ASUS AGP-V3000 на базе NVIDIA Riva 128 – первая видеокарта, способная составить конкуренцию 3D-ускорителю Voodoo Graphics. Дальше – больше. Для интересующихся доступна интерактивная ретроспектива со знаковыми продуктами. ASUS по-прежнему уделяет много внимания видеокартам, но за последнее время ассортимент компании кардинально преобразился.

Активное развитие мобильных платформ становится новым вызовом для тайваньского производителя. Примерно с 2000 года ASUS предлагает ноутбуки собственной разработки. Компания не боится экспериментировать. Наглядный тому пример – системы Eee PC. Компактные доступные неттопы на время стали настоящим катализатором развития мобильных ПК. Да, со временем стало очевидно, что для удобной длительной работы необходимы экраны большей диагонали и разрешения, а также более крупная клавиатура. Но для многих пользователей это была возможность получить полноценную мобильную систему за небольшие деньги.

В 2011 году компания предлагает свой первый ультрабук – ASUS ZenBook UX21E. С этого времени кардинально меняется представление об ультракомпактных мобильных системах. Тонкие, легкие и достаточные производительные модели становятся чем-то обыденным. Даже сейчас UX21E не смотрится архаикой, разве что диагональ экрана увеличить, повысить разрешение, избавиться от широких дисплейных рамок, добавить оперативной памяти и можно перезапускать модель. Впрочем, у ASUS сейчас с ассортиментом ноутбуков нет никаких сложностей. Компания предлагает целые линейки разноплановых устройств для самых различных задач, начиная от простых офисных моделей, заканчивая имиджевыми и ультимативными игровыми ноутбуками.

Отдельное внимание производитель старается уделять качеству своих продуктов. Ноутбукам ASUS приходится работать в самых различных климатических условиях. Михаил Лукашевич напомнил историю с ASUS-Lamborghini VX2S, который 14 месяцев практически в режиме 24/7 работал на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

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Недавний практический пример повышенной надежности – присланный с фронта ноутбук ASUS K53SC, который спас жизнь нашему воину, приняв на себя осколок во время очередного обстрела.

Украинскому представительству ASUS хотелось отметить юбилей каким-то социально значимым проектом, связанным с IT. По этому случаю, совместно с “Шукай!” была подготовлена бронзовая мини-скульптура «Киевский компьютер», посвященная созданию «Малой электронной счетной машины» (MЭСМ) – первой на территории континентальной Европы вычислительной платформы такого класса, разработанной в Институте электротехники АН Украины под руководством Сергея Лебедева в 1948–1950 годах.

Система состояла из 6000 электровакуумных ламп и во время работы потребялала порядка 25 кВт энергии. Уровень производительности – 50 операций в секунду. МЭСМ располагалась в двухэтажном помещении в Феофании и занимала площадь порядка 60 м². В течение нескольких лет эта система использовалась для расчетов в очень ответственных прикладных задачах – термоядерные процессы, ракетная техника, сверхзвуковая авиация и др.

Мини-статуэтка, представляющая собой операционный пульт управления МЭСМ, находится теперь на фасаде здания по адресу ул. Ярославов Вал 23а. Место расположения выбиралось с учетом популярности туристических маршрутов, позволяя большему количеству людей узнать об исторических событиях столицы Украины. Согласно легенде, все, кто прикоснется к фигурке, могут рассчитывать на успех при запуске нового IT-проекта.

Приятно, что на мероприятии открытия памятного знака присутствовал один из участников разработки МЭСМ – Борис Малиновский, посвятивший свою жизнь развитию вычислительной техники и кибернетики. Несмотря на почтенный возраст (97 лет), Борис Николаевич все еще готов делиться воспоминаниями о событиях тех времен.

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