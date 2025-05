Поки смерть не розлучить нас: кінофраншиза «Пункт призначення»

Виявляється, у кістлявої з косою існує щось на кшталт робочого графіка, і їй дуже не подобається, коли його порушують. 15 травня на великі екрани повернулася серія фільмів «Пункт призначення» зі своєю шостою частиною, що отримала підзаголовок «Родове прокляття». До виходу стрічки у прокат пропонуємо пригадати історію розвитку (або, навпаки, занепаду) популярної кінофраншизи, що нині святкує своє 25-річчя, та з’ясувати, які фобії вона з успіхом сіяла серед відвідувачів кінотеатрів. У довгочиті розповімо про те, з чого все почалося та у що перетворилося згодом, порахуємо загальні збори та навіть трошки піддамося певним ностальгічним спогадам.

Своєю появою на світ «Пункт призначення» зобов’язаний сценаристу Джеффрі Реддіку. Одного разу він натрапив на історію про жінку у відпустці, якій подзвонила мати та запевнила, що донька не має летіти завтрашнім рейсом, адже у неї погане передчуття. Героїня статті дослухалася до цієї перестороги та змінила рейс, а той літак, на якому вона хотіла летіти за планом зазнав катастрофи. Взявши за основу цей концепт, Реддік написав сценарій, котрий спочатку призначався для серіалу «Секретні матеріали».

Та пізніше автор послухався поради колеги з New Line Cinema, який був впевнений, що ця ідея варта повного метру. Студія зацікавилася проєктом, однак з огляду на успіх «Крика» змусила сценариста замінити дорослих персонажів на молодь. Згодом до написання долучилися сценаристи вищезгаданих «Секретних матеріалів» Джеймс Вонг та Глен Морган, щоб адаптувати ідею під власне бачення. «Ми хочемо зробити для літаків і авіаперельотів те, що «Щелепи» зробили для акул і плавання» — зізнавався Вонг в одному з інтерв’ю.

У чому всі точно були впевнені, то це в тому, що антагоніст не мав мати фізичного втілення, тобто ніяких маніяків чи страшних почвар у дусі Майкла Маєрса або Джиперса Кріперса тут не передбачено. Замість них — таємнича незрима сила, яку неможливо знищити фізично, а натомість ймовірно, лише якось порушити її плани чи обдурити. Цей фактор дійсно виділяв «Пункт призначення» з-поміж купи одноманітних слешерів, тож творці мали право розраховувати на успіх. Тим паче, що у них перед носом вже був приклад нестандартного підходу до жанру, що вилився в успіх, а саме — постмодерністське переосмислення Веса Крейвена в «Крику».

Проєкт запустили, робота кипіла. На головні ролі підібрали молодих талановитих акторів, Вонг вмостився у режисерське крісло, що стало його дебютом на цій ниві, для ефектного камео на роль коронера Вільяма Блудворта був запрошений Кендімен Тоні Тодд, а студія виділила на виробництво $23 млн. Ось так і розпочалася історія кінофраншизи, яка, нехай з довготривалою перервою, але триває вже чверть століття. І є усі підстави вважати, що на цьому зупинятися не збирається.

Дата випуску: 2000

Режисер: Джеймс Вонг

У ролях: Девон Сава, Елі Лартер, Керр Сміт, Шон Вільям Скотт, Крістен Клоук, Тоні Тодд

Рейтинг IMDb: 6,7

Де подивитися: MEGOGO

+1 фобія: страх авіаперельотів

Світова прем’єра «Пункту призначення» відбулася 17 березня 2000 року. Не дивлячись на здебільшого негативні відгуки високолобих критиків, фільму вдалося зібрати солідні $112 млн, що було фінансовим успіхом. Сцена катастрофи літака, яка становила усього лиш передчуття головного героя — це дійсно ефектний маневр, а фактор відсутності лиходія у плоті зосереджував увагу не на тому, хто вбиває недолугу молодь, а на тому, як саме це відбувається.

Ось тут авторам потрібно було проявити усю свою творчу фантазію та винахідливість, звісно, в рамках наявного бюджету. І вони впоралися. Неприродно дивні нещасні випадки, що нагадували принцип дії машини Голдберга та призводили до загибелі персонажів, справляли на глядача ефект набагато сильніший, ніж порядком набридлий умовний Фредді Крюгер. І нехай сьогодні деякі із показаних у фільмі смертей згодяться хіба як основа для пародій в «Дуже страшному кіно» (котре, до речі, стартувало того ж року, а сцена з «раптовим» збиттям автобуса обігрувалася вже у сиквелі та в четвертій частині культової пародії), ідея спрацювала.

Цікаві факти:

Дата випуску: 2003

Режисер: Девід Р. Елліс

У ролях: Ей Джей Кук, Елі Лартер, Майкл Лендіс, Девід Петкау, Лінда Бойд, Кіган Коннор Трейсі, Тоні Тодд

Рейтинг IMDb: 6,2

Де подивитися: MEGOGO

+1 фобія: страх перед великими лісовозами, вщент завантаженими колодами

Після успіху першого фільму один з тодішніх керівників New Line Cinema Тобі Еммеріх запропонував Реддіку написати сиквел, і той погодився. Втім, через зайнятість в інших проєктах Джеймс Вонг та Глен Морган вибули, поступившись місцем Девіду Р. Еллісу в якості постановника, а також Еріку Брессу і Дж. Макі Груберу як співсценаристам відповідно. Реддік прагнув розширення міфології, а не розповіді тієї самої історії, хоча робоча формула оригінала була збережена — у зав’язці ми бачимо сцену катастрофи, яка є лише видінням когось з героїв, а далі — гра в кішки-мишки зі Смертю.

Здається, зміна творчої команди пішла на користь, адже, не дивлячись на те, що фінт з жахливим передчуттям здатний здивувати лише раз, тут він теж працює, зокрема через ефектність сцени автотрощі на шосе 23. По-перше, вона виглядає явно крутіше за авіакатастрофу з оригіналу, та й після 11 вересня підривати літаки в повітрі було недоречно. По-друге, зізнавайтесь, хто з вас не згадував про «Пункт призначення 2», коли бачив на дорозі завантажений вщент колодами лісовоз — настільки ця сцена була відчутною і пам’ятною. Недарма вона очолила списки найкращих ДТП в кіно в багатьох медіа.

Окрім власне самої кістлявої з косою у продовження перекочували лише епізодичний Тоні Тодд та героїня Елі Лартер Клер Ріверз (надалі акторці належить зіграти ще одну знакову Клер у зомбі-франшизі «Оселя зла», про яку ми за нагоди також обов’язково розповімо, плюс місцева смерть у ліфті нагадує ідентичну загибель з першої частини екранізації культової забавки від Capcom). Уцілілого ж в попередньому фільмі Алекса Броунінга добрі сценаристи заочно прибили цеглиною, що впала бідолазі на голову, а на заміну йому прийшла Ей Джей Кук.

І нехай персонажі сиквела самовільно складають малообґрунтовані теорії з волі все тих же сценаристів, друга частина стала гідним послідовником оригінала і в деяких аспектах навіть перевершила його. Про це свідчать і більш милостиві відгуки критиків, і чергова номінація на «Сатурн» (щоправда, стрічка поступилася «28 дням потому»), і непогані касові збори розміром у $90 млн при бюджеті у $26 млн. Так, сиквел зібрав трохи менше за свого попередника, однак він досі був прибутковим.

Цікаві факти:

Дата випуску: 2006

Режисер: Джеймс Вонг

В ролях: Мері Елізабет Вінстед, Раян Мерріман, Аманда Крю, Кріс Лемке, Алекс Джонсон, Джина Голден, Крістал Лоу, Тоні Тодд (голос)

Рейтинг IMDb: 5,8

Де подивитися: MEGOGO

+1 фобія: страх перед Американськими гірками

Третя частина планувалася як остання в трилогії, але всі ми прекрасно знаємо, що у Голлівуді фактор касових зборів завжди переконливіший за початкові задуми. Цей конвеєр смертей вже не зупинити. Новий «Пункт» позбувся свого ідейного натхненника Джеффрі Реддіка, зате до франшизи повернулися творці оригіналу Джеймс Вонг та Глен Морган. Однак щось в них пішло не так.

Якщо другий фільм був прямим продовженням першого, то триквел позиціювався як окрема історія, ніяк не пов’язана з попередніми подіями. Тут залучені абсолютно нові персонажі, навіть для вже традиційного Тоні Тодда у кадрі не знайшлося місця — актор обмежився лише кількома репліками озвучки бутафорського диявола в парку розваг та диспетчера станції метро. Головна ж роль дісталася Мері Елізабет Вінстед, котрій буквально через рік належить зіграти доньку самого Джона Макклейна. Її партнером на знімальному майданчику став Раян Мерріман, з яким Вінстед працювала разом у горорі «Дзвінок 2» (2005).

Цього разу автори, завдяки ідеї керівника New Line Cinema Річарда Браянта, апелювали до страхів, пов’язаних з Американськими гірками — початкова сцена катастрофи саме на цьому атракціоні дійсно вражала. Та в підсумку з’ясувалося, що окрім неї Вонгу і Моргану запропонувати рішуче нічого — там, де треба дивувати та підвищувати ставки, сюжет вперто тупцює на місці, якщо не сказати, що взагалі майже відсутній, а самі персонажі поводять себе настільки безглуздо, що поволі починаєш вболівати за кістляву.

Через брак творчої думки дійшло до того, що творці вдалися до читерського маневру і вплели в оповідання двох оголених кралечок — такі собі аналоги Періс Гілтон («білявка в шоколаді» і сама вже встигла напередодні ефектно сконати у «Будинку воскових фігур»), яких нещадно підсмажують в солярії. Героїні ці абсолютно безглузді, але ж треба якось народ в кінотеатри заманювати.

Критики триквел очікувано невзлюбили, а от глядачі знову проголосували доларом: при бюджеті у $25 млн касові збори сягнули майже $119 млн. Попри те, що концепт себе явно вичерпав, третій фільм отримав чергову номінацію на «Сатурн» як найкращий горор та став найкасовішим у франшизі на момент свого виходу. А це означало лише одне: death must go on.