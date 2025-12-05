Бюджетні, ударостійкі, шкіряні та не тільки. Сім найкращих чохлів з MagSafe для iPhone Air

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви нещодавно перейшли на iPhone Air, чохол із підтримкою MagSafe — просто must-have. Він не лише захищає смартфон, а й забезпечує надійне магнітне кріплення для бездротової зарядки та інших аксесуарів. Від прозорих моделей до ударостійких — ось 7 найкращих доступних чохлів MagSafe для iPhone Air.

1. Apple Clear MagSafe Case — найкращий офіційний варіант

Оригінальний чохол Apple Case with MagSafe Frost для iPhone Air купити

Прозорий чохол Apple Clear MagSafe чудово підкреслює елегантний дизайн iPhone Air. Він виготовлений із прозорого полікарбонату та гнучких матеріалів, стійких до пожовтіння. Легкий, захищений від подряпин і з ідеальною MagSafe-сумісністю — бездоганний варіант для зарядки та сумісних аксесуарів.

2. Spigen Ultra Hybrid MagFit — найкращий для щоденного користування

Прозорий чохол Spigen Ultra Hybrid MagSafe Clear White для iPhone 17 Air купити

Spigen Ultra Hybrid MagFit поєднує кришталево прозору задню панель із міцним бампером для надійного щоденного захисту. Фірмова технологія Air Cushion пом’якшує удари, а вбудоване магнітне кільце забезпечує стабільне з’єднання з MagSafe-зарядками. Ідеальний вибір для тих, хто хоче мінімалістичний вигляд і впевнений захист.

3. ESR Classic Hybrid Magnetic Case — найкраща бюджетна модель

Чехол ESR Classic Hybrid Magnetic Case (Camera Control) Clear Black для iPhone 17 Air купити

ESR Classic Hybrid Magnetic — доступний за ціною, але не економить на якості. Має прозору задню частину з покриттям, яке захищає від подряпин та укріплені краї для кращого поглинання ударів. А сильні магніти забезпечують безперебійну сумісність із MagSafe аксесуарами без переплат.

4. Mujjo Leather MagSafe Case — найкращий преміальний шкіряний чохол

Шкіряний чохол Mujjo Full Leather Case (Camera Control) Tan для iPhone Air купити

Шкіряний чохол Mujjo вирізняється стильним дорогим виглядом та матеріалами преміум-класу. Еко шкіра красиво старіє, а м’яка мікрофібра всередині захищає корпус від подряпин. Усі магніти вирівняні з високою точністю, щоб забезпечити швидку та стабільну MagSafe-зарядку. Чудовий варіант для професіоналів і мінімалістів.

5. PITAKA Case — найкращий мінімалістичний дизайн

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Black/Grey Twill для iPhone 17 Air

Чохол PITAKA виготовлений з авіаційного арамідного волокна — матеріалу, що поєднує неймовірну міцність і надлегку вагу. Він майже не залишає відбитків і приємний на дотик. Надзвичайно тонкий дизайн зберігає фірмовий вигляд iPhone Air, забезпечуючи при цьому повну сумісність із MagSafe.

6. Spigen Ultra Hybrid MagSafe Neo One для iPhone 17 Air — найцікавіший прозорий дизайн

Чохол Spigen Ultra Hybrid MagSafe Neo One для iPhone 17 Air купити

Spigen Ultra Hybrid MagSafe Neo One виділяється задньою панеллю, стилізованою під внутрішні схеми iPhone, що додає смартфону оригінального технічного вигляду. Прозорий корпус із технологією DuraClear™ довше не жовтіє, а жорстка спинка в поєднанні з гнучким бампером забезпечує щоденний захист без зайвого об’єму. Вбудоване магнітне кільце гарантує стабільну сумісність із MagSafe-зарядками та аксесуарами.

7. UAG Plasma XTE MagSafe Ash/Titanium для iPhone 17 Air — посилений захист із MagSafe

Противоударный чехол UAG Plasma XTE Magsafe Ash/Titanium для iPhone 17 Air купити

UAG Plasma XTE MagSafe — це ударостійкий чохол, створений для активних користувачів. Напівпрозорий корпус із фірмовою структурою та посилені краї забезпечують високий рівень захисту від падінь, зберігаючи при цьому легкість і зручність. Інтегрований магнітний модуль підтримує MagSafe на такому ж рівні, як і конкурентні преміальні моделі. Чохол не ковзає в руці та витримує щоденні навантаження без втрати вигляду.

Підсумок

Кожен із цих чохлів MagSafe для iPhone Air пропонує щось своє. Apple Clear MagSafe — ідеальний варіант для тих, хто обирає офіційні аксесуари. Spigen Ultra Hybrid MagFit та Neo One збалансовані за ціною та функціональністю. ESR — доступний і якісний вибір, тоді як UAG Plasma XTE пропонує підвищений рівень захисту.

Для поціновувачів преміум-матеріалів є Mujjo, а для фанатів мінімалізму — надлегка та стильна PITAKA. Який би варіант ви не обрали, всі ці моделі забезпечать стильний вигляд, надійний захист і повну сумісність із MagSafe для вашого iPhone Air.