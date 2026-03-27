Чи варто купувати кабелі Thunderbolt 5 від Apple, якщо є дешевша альтернатива від Satechi?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Кабель Satechi Thunderbolt 5 Pro — це відмінний кабель за цілком прийнятною ціною. Я протестував його, щоб побачити, як він показує себе на практиці.

Основні висновки характеристики:

Повністю сертифікований кабель Thunderbolt 5 від Satechi вже доступний у продажу за 2499 грн.

Він підтримує потужність до 240 Вт, передачу відео 8K при 60 кадрах/с та 120 Гбіт/с односторонньої пропускної здатності.

Такий рівень продуктивності для деяких користувачів може бути навіть надмірним.

Нещодавно мені знадобився кабель Thunderbolt 5. Я відкрив Amazon — і виявилося, що варіантів там дуже багато. І ціни теж сильно відрізняються: від «занадто добре, щоб бути правдою» до «ви серйозно?». Наприклад, 3-метровий кабель Apple Thunderbolt 4 Pro коштує приголомшливі5699 грн, через що навіть коротший Thunderbolt 5 Pro від Apple за 3999 грн виглядає більш доступним.

Але навіть це все одно чимало для кабелю.

Можна знайти кращий варіант. Satechi Thunderbolt 5 Pro поєднує якість, продуктивність, надійність і адекватну ціну — всього 2499 грн.

Кабель Satechi Thunderbolt 5 Pro USB-C to USB-C 240W 1м Black купити

Від кабелів Thunderbolt 5 очікують багато. Вони повинні підтримувати передачу потужності до 240 Вт (48 В при 5 А) — це максимум, який дозволяє стандарт USB Power Delivery 3.1 EPR, а також передачу відео 8K при 60 Гц або підключення трьох дисплеїв 4K з частотою 144 Гц (у macOS максимальна роздільна здатність обмежена 6K).

Крім того, вони повинні забезпечувати пропускну здатність 120 Гбіт/с в одному напрямку та 80 Гбіт/с у двосторонньому режимі.

Якщо ви підключаєте звичайний зовнішній накопичувач або дисплей 4K, кабель такого рівня буде зайвим. Але якщо ви хочете отримати максимальну продуктивність і стабільність, наприклад із Thunderbolt 5 док-станціями або системами зберігання даних, неякісний кабель може серйозно сповільнити вашу роботу.

Satechi вже давно випускає якісні аксесуари для екосистеми Mac — а останнім часом і для Windows — і це бренд, якому я довіряю. Мені ще не траплявся продукт Satechi, який би мене розчарував. Тому коли я побачив, що компанія пропонує Thunderbolt 5 кабелі за розумною ціною, я купив одразу п’ять.

Також варто пам’ятати, що сертифікація Thunderbolt 5 означає сумісність і з Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4, а також USB 3.2 / 3.1.

Довжина кабелю — 1 метр. Це стандартна довжина, оскільки при більшій довжині значно зростає ризик погіршення сигналу. Кабель має щільне нейлонове плетіння, яке добре захищає його від стирання та заплутування — тому за столом він не перетвориться на клубок дротів.

Конектори також зроблені дуже якісно: маркування Thunderbolt нанесене лазерним гравіюванням на алюмінієвому корпусі, а посилений захист від перегину (strain relief) досить масивний і добре запобігає пошкодженню кабелю в місці з’єднання.

Я не лише перевірив характеристики цього кабелю за допомогою USB-тестера кабелів, але й протестував його в реальних умовах — передаючи через нього гігабайти даних до системи зберігання, яку зараз оглядаю. Кабель впорався з цим без жодних проблем. Усі перевірки він пройшов успішно.

Серед кабелів Thunderbolt 5 модель Satechi Thunderbolt 5 Pro має конкурентну ціну — близько 2499 грн. Так, це не найдешевший кабель, але це все одно значно вигідніше, ніж Apple.

Кабель Satechi Thunderbolt 5 Pro USB-C to USB-C 240W 1м Black купити

Якщо вам не потрібна настільки висока продуктивність, цілком можна обійтися дешевшим кабелем Thunderbolt 4. Але в ситуаціях, коли через кабель передається багато потужності, даних або відеосигналу, і ви не можете дозволити собі збої чи втрату швидкості, цей кабель буде правильним вибором.

Джерело: zdnet.com