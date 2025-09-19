Дописи Дописи 19.09.2025 comment views icon

Народний ноутбук? Тестуємо Acer Aspire 5 — як NVIDIA GeForce RTX 2050 тягне ігри та допомагає в роботі

author avatar

Acer Україна

Блог компанії

Обираючи ноутбук для роботи, але так, щоб була змога пограти й у популярні ігри, не обходьте увагою Acer Aspire 5. Обладнаний процесорами Intel та відеокартою NVIDIA RTX 2050 він є бюджетним варіантом для ігор, який усе ще спроможний тягнути багато чого, нехай й не в найкращій якості. А докладніше про цю модель дивиться у нашому короткому огляді на каналі Acer Ukraine.

Швидкодія Acer Aspire 5 в іграх та налаштування системи:

Назва гри Кількість кадрів на секунду Налаштування
Counter-Strike 2 60+ FullHD / High
Grand Theft Auto V 60+ FullHD / High
Dota 2 60+ FullHD / High
Fortnite 35-80+ FullHD / Low
Star Wars: Battlefront II 70+ FullHD / Medium

Acer Aspire 5 доступний у продажу у наступних варіантах конфігурації:

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна
Aspire 5 Intel
A515-57G-58PA
NX.KMHEU.006		 Intel Core
i5-1235U		 NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)		 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
28 999 грн
Aspire 5 Intel
A515-57G-52Z4
NX.KNZEU.003		 Intel Core
i5-1235U		 NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)		 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
29 699 грн
Aspire 5 Intel
A515-57G-53JF
NX.KNZEU.00D		 Intel Core
i5-1235U		 NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)		 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
27 999 грн
Aspire 5 Intel
A515-57G-35VM
NX.KMHEU.003		 Intel Core
i3-1215U		 NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)		 8 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
21 999 грн
Aspire 5 Intel
A515-57G-56SZ
NX.KMHEU.005		 Intel Core
i5-1235U		 NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)		 16 ГБ
 DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
25 999 грн

Дізнайтеся ще більше цікавого з нашого блогу:

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати