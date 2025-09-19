Народний ноутбук? Тестуємо Acer Aspire 5 — як NVIDIA GeForce RTX 2050 тягне ігри та допомагає в роботі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Обираючи ноутбук для роботи, але так, щоб була змога пограти й у популярні ігри, не обходьте увагою Acer Aspire 5. Обладнаний процесорами Intel та відеокартою NVIDIA RTX 2050 він є бюджетним варіантом для ігор, який усе ще спроможний тягнути багато чого, нехай й не в найкращій якості. А докладніше про цю модель дивиться у нашому короткому огляді на каналі Acer Ukraine.

Швидкодія Acer Aspire 5 в іграх та налаштування системи:

Назва гри Кількість кадрів на секунду Налаштування Counter-Strike 2 60+ FullHD / High Grand Theft Auto V 60+ FullHD / High Dota 2 60+ FullHD / High Fortnite 35-80+ FullHD / Low Star Wars: Battlefront II 70+ FullHD / Medium

Acer Aspire 5 доступний у продажу у наступних варіантах конфігурації:

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна Aspire 5 Intel

A515-57G-58PA

NX.KMHEU.006 Intel Core

i5-1235U NVIDIA GeForce RTX 2050

(4 ГБ) 16 ГБ

DDR4 SDRAM 512 ГБ SSD Від

28 999 грн Aspire 5 Intel

A515-57G-52Z4

NX.KNZEU.003 Intel Core

i5-1235U NVIDIA GeForce RTX 2050

(4 ГБ) 16 ГБ

DDR4 SDRAM 512 ГБ SSD Від

29 699 грн Aspire 5 Intel

A515-57G-53JF

NX.KNZEU.00D Intel Core

i5-1235U NVIDIA GeForce RTX 2050

(4 ГБ) 16 ГБ

DDR4 SDRAM 512 ГБ SSD Від

27 999 грн Aspire 5 Intel

A515-57G-35VM

NX.KMHEU.003 Intel Core

i3-1215U NVIDIA GeForce RTX 2050

(4 ГБ) 8 ГБ

DDR4 SDRAM 512 ГБ SSD Від

21 999 грн Aspire 5 Intel

A515-57G-56SZ

NX.KMHEU.005 Intel Core

i5-1235U NVIDIA GeForce RTX 2050

(4 ГБ) 16 ГБ

DDR4 SDRAM 512 ГБ SSD Від

25 999 грн

