Народний ноутбук? Тестуємо Acer Aspire 5 — як NVIDIA GeForce RTX 2050 тягне ігри та допомагає в роботі

Обираючи ноутбук для роботи, але так, щоб була змога пограти й у популярні ігри, не обходьте увагою Acer Aspire 5. Обладнаний процесорами Intel та відеокартою NVIDIA RTX 2050 він є бюджетним варіантом для ігор, який усе ще спроможний тягнути багато чого, нехай й не в найкращій якості. А докладніше про цю модель дивиться у нашому короткому огляді на каналі Acer Ukraine.
Швидкодія Acer Aspire 5 в іграх та налаштування системи:
|Назва гри
|Кількість кадрів на секунду
|Налаштування
|Counter-Strike 2
|60+
|FullHD / High
|Grand Theft Auto V
|60+
|FullHD / High
|Dota 2
|60+
|FullHD / High
|Fortnite
|35-80+
|FullHD / Low
|Star Wars: Battlefront II
|70+
|FullHD / Medium
Acer Aspire 5 доступний у продажу у наступних варіантах конфігурації:
|Назва та артикул
|Процесор
|Відеокарта
|Оперативна пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|Aspire 5 Intel
A515-57G-58PA
NX.KMHEU.006
|Intel Core
i5-1235U
|NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
28 999 грн
|Aspire 5 Intel
A515-57G-52Z4
NX.KNZEU.003
|Intel Core
i5-1235U
|NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
29 699 грн
|Aspire 5 Intel
A515-57G-53JF
NX.KNZEU.00D
|Intel Core
i5-1235U
|NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
27 999 грн
|Aspire 5 Intel
A515-57G-35VM
NX.KMHEU.003
|Intel Core
i3-1215U
|NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)
|8 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
21 999 грн
|Aspire 5 Intel
A515-57G-56SZ
NX.KMHEU.005
|Intel Core
i5-1235U
|NVIDIA GeForce RTX 2050
(4 ГБ)
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
25 999 грн
